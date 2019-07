Test la ''înălţime'' într-un simulator de zbor

Foto: Captură Antena 3

Ne plac testările, iar când gadgetul cu ghilimele de rigoare s-a numit "cabina unui elicopter" nu am stat pe gânduri şi am plecat la Măgurele, acolo unde o firmă formată din cercetători români construieşte şi vinde simulatoare armatelor din întreaga lume.

Am executat o decolare şi un tur de pista şi am avut şi emoţii cu o defecţiune la motoare. Chiar daca nu am zburat cu adevărat, testul a fost la înălţime.

90% din producţia merge catre export. Costul de producţie pentru un simulator performant care imita fidel zborul unui elicopter poate ajunge şi la 10 milioane de euro.

După această experienţă, Laurenţiu Matache a mărturisit că se gândeşte serios să afle mai multe despre aviaţie.