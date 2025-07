Mega-orașul futurist de 6 miliarde de dolari al lui Akon a fost abandonat. Cum trebuia să arate așezarea „Wakanda-style” din Senegal

Planurile pentru construcția unui oraș futurist în Senegal visat de cântărețul Akon au fost abandonate și, în schimb, el va lucra cu guvernul la „ceva mai realist”, spun oficialii.

„Proiectul Akon City nu mai există”, a declarat, pentru BBC, Serigne Mamadou Mboup, șeful organismului de dezvoltare a turismului din Senegal, Sapco.

„Din fericire, s-a ajuns la un acord între Sapco și antreprenorul Alioune Badara Thiam (n.r. cunoscut ca Akon). Ceea ce el pregătește cu noi este un proiect realist, pe care Sapco îl va sprijini pe deplin.”

Cunoscut pentru șirul său de hituri din anii '90, Akon - care s-a născut în SUA, dar a crescut parțial în Senegal - a anunțat în 2018 două proiecte ambițioase care ar fi trebuit să reprezinte viitorul societății africane.

Prima a fost Akon City - al cărei cost ar fi fost de 6 miliarde de dolari (5 miliarde de lire sterline). Acesta urma să funcționeze pe baza celei de-a doua inițiative - o criptomonedă nouă numită Akoin.

Proiectele inițiale pentru Akon City, cu zgârie-norii săi îndrăzneți și curbați, au fost comparate de comentatori cu impresionantul oraș fictiv Wakanda din filmele și benzile desenate Marvel Black Panther.

Însă, după cinci ani de obstacole, situl de 800 de hectare din Mbodiène - la aproximativ 100 km sud de capitala Dakar - rămâne în mare parte gol. Singura structură este o clădire de primire incompletă. Nu există drumuri, nici locuințe, nici rețea electrică.

„Ni s-au promis locuri de muncă și dezvoltare”, a declarat un rezident local pentru BBC. „În schimb, nimic nu s-a schimbat”.

Între timp, criptomoneda Akoin a starului s-a luptat să își ramburseze investitorii de-a lungul anilor, Akon însuși recunoscând: „Nu a fost gestionată corespunzător - îmi asum întreaga responsabilitate pentru asta”.

De asemenea, au existat întrebări cu privire la legalitatea funcționării Akoin ca principală metodă de plată pentru potențialii rezidenți ai Akon City. Senegalul utilizează francul CFA, care este reglementat și emis de Banca Centrală a Statelor din Africa de Vest (BCEAO) și, ca multe alte bănci centrale, și-a exprimat opoziția față de criptomonedă.

Planurile pentru Akon City au fost vaste.

