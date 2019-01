Top 5 cele mai frecvente probleme de rezolvat intr-un centru de reparatii laptop?

Laptopurile reprezinta echipamente extrem de complexe, formate din sute de componente minuscule, atent imbinate, uneori inghesuite parca un pic prea mult. Pentru ca niciun echipament nu este infailibil, laptopurile se defecteaza la un moment dat.

Partea buna este ca intr-un centru de reparatii laptop se pot readuce in stare de functionare si in continuare isi pot servi utilizatorii, cu performante similare. Cand intervine o defectiune la un laptop exista foarte multe cauze. De aici rezulta numarul mare de servicii prestate de o firma de reparatii laptop. Unele firme au expertiza doar in anumite reparatii sau se rezuma doar la inlocuirea componentelor defecte cu altele noi. Onlaptop , centru de reparatii laptop, ofera o gama variata de servicii, inclusiv reparatii la nivel de placa de baza prin proceduri extrem de complexe si cu ajutorul aparaturii profesionale ultra-moderne si ultra sofisticate.

Iata in continuare un top 5 cu cele mai frecvente probleme intalnite intr-un centru de reparatii laptop

Locul 5. Defecte ale placii de baza. Nu este o problema care apare extrem de des, comparativ cu celelalte pe care le vom mentiona, dar cand se intampla acest lucru, costurile sunt mai mari. Defectiunile placii de baza implica dezasamblarea intregului laptop. Adesea insasi diagnosticarea este mai dificila.

Locul 4. Tastaturi defecte, cu taste sarite, partial sau complet nefunctionale. Locul 4 in topul celor mai frecvente probleme de rezolvat in centrul de reparatii laptop se refera la tastaturi. Acestea se pot inlocui cu unele noi, iar pretul variaza intre 150 si 1500 de lei. Cand mergeti in service Onlaptop pentru schimbare tastatura, tehnicienii va vor ajuta si va vor furniza un model perfect compatibil cu ceea ce aveti dumneavoastra nevoie. In plus, tehnicienii vor monta noua tastatura pe laptopul dumneavoastra. Daca tastatura este avariata din cauza unor lichide scurse printre taste si este posibil ca problema sa fie remediada doar prin curatare, tehnicienii Onlaptop vor face acest lucru pentru dumneavoastra. In caz contrar vi se va sugera schimbarea completa a tastaturii cu una complet noua.

Locul 3. Ecrane defecte, sparte, crapate, nefunctionale. Displayul laptopului se defecteaza in urma unui accident nedorit sau pur si simplu din ratiuni tehnice. Indiferent de caz in service reparatii laptop Onlaptop puteti schimba un ecran defect cu unul nou, la un pret rezonabil. Primiti garantie pentru ecranul cel nou si montajul este gratuit. Preturile pentru inlocuirea unui display laptop incep de la 150 de lei si pot atinge chiar si 3000 de lei in cazul modelelor noi, cu ecrane generoase de 17 inch sau peste.

Locul 2. Baterie laptop defecta. Bateriile sunt considerate consumabile si la un anumit numar de cicluri incep sa nu mai tina ca la inceput. Clientii care nu sunt multumiti ca bateria laptopului mai tine doar 20 de minute, aleg sa o schimbe in centru de reparatii laptop. Alteori bateria moare complet si laptopul nu mai functioneaza decat daca este conectat la priza. Fara baterie laptopurile isi pierd cea mai importanta caracteristica: mobilitatea. Inlocuirea unei baterii de laptopcosta 250 si 1000 de lei. La Onlaptop montajul este gratis.

Locul 1. Defecte ale hard diskului/ SSD-ului. Hard diskurile reprezinta cele mai vulnerabile componente de pe un laptop. De aceea intotdeauna tehnicienii Onlaptop recomanda salvarea periodica a datelor importante de pe hard disk. SSD-urile par sa fie ceva mai rezistente. Oricum sunt mult mai performante, dar si mai costisitoare. Daca vi s-a defectat hard diskul acesta se poate inlocui cu unul de aceeasi capacitate, cu unul de capacitate mai mare sau cu un ssd. In general hard diskurile nu se repara. Daca hdd-ul prezinta cateva bad-uri acestea se pot oarecum remedia prin intermediul unor programe... dar adesea acest lucru nu va tine. Daca lucrati cu date importante si deja simtiti efectele unui hdd defect, nu merita sa vreti sa-l reparati. Cumparati unul nou, direct in service Onlaptop, unde vi se va monta direct.