Apariție uluitoare pe cer: Filmări cu o „meduză spațială” sunt virale pe internet. Ce reprezintă, de fapt, norul hipnotizant

Marți pe 15 iulie 2025, China a lansat naveta sa spațială de marfă Tianzhou-9 la bordul unei rachete Long March-7 Y10, lăsând în urmă un nor hipnotizant, care seamănă cu o meduză și care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, potrivit Economic Times.

Naveta Tianzhou-9 a reușit să se ancoreze cu stația spațială Tiangong la puțin peste trei ore după decolare, livrând până la 7,2 tone de provizii - inclusiv alimente, oxigen, instrumente științifice și echipamente de ultimă generație.

China Manned Space Agency (CMSA) a confirmat că nava cargo a finalizat andocarea la ora 8:52 a.m., în urma unei întâlniri autonome rapide cu modulul central Tianhe al stației.

Această misiune este cea de-a patra operațiune de realimentare de când Tiangong a intrat în faza de aplicare și dezvoltare, subliniind capacitatea în creștere a Chinei de a menține un avanpost orbital autosuficient.

China has successfully launched its Tianzhou-9 supply ship, painting the sky with rocket clouds like a jellyfish as it delivers supplies to taikonauts! pic.twitter.com/gzVq9JUGjQ