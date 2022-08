Anunțul făcut de WhatsApp pentru toți utilizatorii de iPhone și Android

WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end. Criptarea end-to-end este o metodă de comunicare securizată. Acest lucru înseamnă că mesajele sunt vizualizate doar de destinatari și expeditori.

Sistemul de criptare end-to-end împiedică terții să acceseze date în timp ce sunt transferate de la un sistem sau dispozitiv la altul. Mesajele, fotografiile, videoclipurile, mesajele vocale, documentele, actualizările de stare și apelurile pot fi văzute doar de către destinatar și expeditor.

În momentul în care un utilizator trimite un mesaj pe WhatsApp, acesta pune un lacăt, iar mesajul poate fi deschis doar de cheia destinatarului. Toate acestea se întâmplă automat, iar utilizatorii nu trebuie să activeze nicio setare specială.

