Horoscop, 2 ianuarie. O zi extrem de agitată pentru o zodie cu evenimente neprevăzute

Foto: Pixabay.com

Horoscop, 2 ianuarie. Aspectul astral dominant al zilei de azi este Luna Plina, care marcheaza un final de etapa si aduce in general incheieri si deznodaminte. Acum apar rezultatele actiunilor intreprinse in ultimele sase luni. De asemenea, este posibil sa fie dezvaluite diverse secrete sau lucruri tainuite. Intrucat Luna Plina reprezinta opozitia Soare-Luna, ne putem astepta si la un risc crescut de confruntari si accidente. Vă recomandăm calm si prudenta.

Horoscop, 2 ianuarie. Berbec: Se pare ca va preocupa gasirea unui echilibru intre timpul dedicat activitatii profesionale si timpul petrecut impreuna cu cei dragi Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema mai veche a familiei sau in legatura cu locuinta. Nu este exclus sa apara o oportunitate profesionala interesanta.

 Horoscop, 2 ianuarie. Taur: Se intrevede o zi destul de agitata, cu evenimente neprevazute.Va recomandam sa nu va faceti un program strict pentru azi si sa acordati prioritate problemelor care nu suporta amanare. Nu este exclus sa aveti probleme de comunicare si sa reusiti cu greu sa va faceti inteles ori sa ii intelegeti corect pe cei din jur. In a doua parte a zilei este posibil sa primiti o veste buna in legatura cu un frate sau o sora.

 Horoscop, 2 ianuarie. Gemeni: Se pare ca va preocupa situatia financiara si va ganditi cum sa gasiti o noua sursa de venit. Sunt sanse sa terminati de achitat o datorie sau sa finalizati o activitate care conduce la reducerea unor cheltuieli sau cresterea unor venituri. Aveti tendinta de a cheltui prea mult pe obiecte care va fac placere dar care nu sunt cu adevarat necesare.

 Horoscop, 2 ianuarie. Rac: Astazi este posibil sa va doriti mai mult decat oricand sa fiti in centrul atentiei. Din cauza emotivitatii sporite, exista riscul unor izbucniri emotionale care ar putea avea urmari nedorite. Este un moment bun pentru a va analiza drumul parcurs pana acum, situatia actuala si planurile de viitor. Aveti posibilitatea sa luati decizii privind anumite schimbari necesare. De asemenea, puteti sa incheiati activitati sau proiecte aflate in faza de finalizare, in special in plan personal.

 Horoscop, 2 ianuarie. Leu: S-ar putea sa simtiti nevoia de a avea un moment de solitudine si introspectie pentru regasirea echilibrului interior. In acest context astral, visele pot deveni foarte realiste. Daca aveti vise ciudate, este semn ca va faceti prea multe griji si aveti nevoie de mai multa relaxare. Puteti avea o satisfctie deosebita daca dati o mana de ajutor unei persoane aflate la nevoie.

 Horoscop, 2 ianuarie. Fecioară: Este posibil ca un proiect la care ati lucrat in ultimele luni impreuna cu o persoana apropiata sa intre in faza de finalizare. S-ar putea sa va ganditi sa parasiti un grup sau o comunitate din care faceti parte, ori sa deveniti membru al unui grup nou, care corespunde aspiratiilor dumneavoastra. Este o zi buna pentru a cultiva relatiile cu prietenii apropiati. Puteti avea intalniri deosebit de placute si relaxante, cu conditia sa nu incercati sa va impuneti ideile.

Mai multe pe eastrolog.ro.