HOROSCOP. Cele mai bune și cele mai proaste compatibilități între zodii. Balanță și Fecioară e... Doamne Ferește!

Nepotrivirea de caracter, motivul pentru care atâtea cupluri se despart, arată că pe lângă iubire, compatibilitatea este vitală pentru viitorul oricărei relaţii. Zodiile pot fi cuplate în perechi perfect compatibile, dar şi incompatibile, în funcţie de trăsăturile lor definitorii.

Balanţă şi Berbec

Berbecul este o fire temperamentală, aşa că îi este greu să găsească armonia într-o relaţie. Balanţă este singura zodie capabilă să îl echilibreze, pentru că are acel tact care merge la inima Berbecului. De ce ar vrea Balanţa să fie implicată într-o astfel de relaţie? Pentru că Berbecul are ceea ce îi lipseşte ei: puterea de decizie. El îi oferă imboldul de care are nevoie pentru a acţiona. De aceea, relaţia dintre un Berbec şi o Balanţă nu va fi niciodată afectată de certuri sau plictiseala.

Balanţă şi Fecioară

Aceste două zodii nu se vor pune niciodată de acord cu privire la perspectivele de viitor ale relaţiei. Fecioara este un semn zodiacal calculat, organizat, mereu cu un plan bine schiţat în cap, aşa că Balanţa nu poate primi de la acest nativ romantismul şi fluturaşii în stomac de care are nevoie.



Continuarea, pe Unica.