Horoscop. Trendul astral pentru miercuri și joi, cu Camelia Pătrășcanu. Ceva important se întâmplă chiar mâine

HOROSCOP. De pe 1 pana pe 15 mai este o perioada in care trebuie sa ne fie mintea la munca, sa ne eficientizam activitatea, sa ne punem in valoare atuurile profesionale si abilitatile practice. Sa pierdem mai putin timp cu lamentatiile si critica si sa fim mai aplicati si practici cercetand cum putem intoarce situatiile in favoarea noastra (asta nu inseamna in defavoarea ori spre raul altora!).

Venus in Gemeni ne va ajuta sa raspundem la intrebarea CUM. Cum facem sa rezolvam o situatie, care e calea, metoda, stiinta care ne da procedeul cel mai bun. Si trebuie sa apelam la manuale, la stiita si indrumarile specialistilor. Miercuri si joi avem sansa sa intalnim persoanele cu raspunsurile. Ca sa primim informatiile si ajutorul de care avem nevoie trebuie sa fim atenti la modul cun ne comportam, cum stim sa castigam simpatia sau increderea unor oficiali, functionari, superiori.