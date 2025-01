Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru fiecare zodie în parte: Taurii au un an bogat, Leii își arată puterea

Zodiile răsfățate ale anului 2025 sunt Gemenii, apoi Racii, dar și Peștii și Berbecii. Sursa foto: Getty Images

Astrologul Cristina Demetrescu a dezvăluit, la emisiunea Voi cu Voicu de la Antena 3 CNN, horoscopul anului 2025 pentru fiecare zodie în parte. Aceasta amintește că trebuie să fim atenți și la zodie și la ascendent, după vârsta de 28 de ani.

Zodiile răsfățate din acest an, sunt Gemenii, apoi Racii, dar și Peștii și Berbecii. În general, zodiile pe care îl au pe Jupiter culminant, adică Fecioară și Balanță, spune Cristina Demetrescu.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Berbecii au de învățat anul acesta. Jupiter este undeva pe sfera de comunicare la Berbeci și pot trece la un nivel mai înalt. Își pot lua examene, autorizații, pot să devină profesori, pot să predea. Dar, pe de altă parte, este vorba despre o reconfigurare pentru ei. E un an foarte greu pentru cei care trăiesc haosul la momentul acesta și tot felul de constrângeri. Planetele trecând din Pești în Berbec, este vorba de vreo 5-6 ani în care Saturn le de niște lecții. Deocamdată sunt multe lucruri pe care Berbecul nu le cunoaște.

În lunile de vară va lua la cunoștință, în ce se scaldă, care sunt problemele, fie că este vorba de familia lui, de căsătoria lui. Află anumite locuri, fie că este vorba despre carieră. Și ar trebui să urmeze un an foarte dificil cu Saturn, în care trebuie să-și asume tot felul de responsabilități. Adică este un an de muncă, este un an de efort. Cine nu dorește să îl facă, se rătăcește puțin, se pierde, pentru că destinul, intrând în zodia Pești, îi izolează într-o oarecare măsură. Deci nu este momentul să se supere pe nimeni. Este momentul să aibă curaj, este momentul să lupte și este momentul să facă efort.

Se schimbă foarte multe date, poate lăsa niște prieteni în spate, se poate duce către noi universuri, către noi pasiuni. Deci este vorba și despre regenerare, despre reînnoire. Să nu facă investiții necontrolate în 2025, adică vorbesc de bani de împrumut. Ar putea să să își cumpere o casă, pentru că Jupiter intră pe sectorul acesta al căminului, de aceea s-ar putea să aibă nevoie de bani. Dar să zicem că este zodia cu cea mai mare presiune. Asta unii o simt medical, alții o simt ca singurătate, alții o simt în anumite conflicte. Cu siguranță, mergând pe calea dreaptă poate să reușească.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurul are un an foarte bogat în oportunități profesionale și financiare, dar și Taurul trebuie să iasă cumva din zona de confort. Pluton este pe o casă de putere. Evident că este momentul să-și manifeste puterea, este momentul să ceară, să caute, să transforme anumite lucruri până în vară. Jupiter, mare de benefic, este pe sectorul banilor, dar, repet, este vorba mai mult despre ce pot ei să facă, care este potențialul lor.

Este un an foarte bun în ceea ce privește examenele, autorizările. Cei care sunt, de exemplu, și care vor să aibă o carieră independentă, iarăși, sunt foarte bine aspectați. Unele tensiuni pe parte partenerială sau de căsătorie. La Tauri poate să să fie și un an cu divorțuri, dar mai degrabă ar trebui să se țină departe de procese în instanță. Nu cred că este, să zicem, în avantajul lor, să încerce așa ceva.

Și să fie mai atenți la din punct de vedere medical. Să aibă grijă la ochi, anumite consulturi care au legătură cu ochii, capul, probleme care au legătură cu anumite migrene. Pe de altă parte, termină anumite probleme de sănătate, le soluționează, pot urma altele. pentru că casa a 12-a încă nu s-a eliberat.

Uranus este din zodia taurului și Taurul s-ar putea să simtă mai multă stabilitate, dar totuși aș spune că e vorba și de oportunități pe care trebuie să aibă curajul să le ia. Uranus aduce imprevizibil. Dacă este genul acela de Taur care vrea calm, liniște și stabilitate, 2025 n-o să-i aducă foarte multe. Mai mult Taurul curajos este cel care câștigă.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Jupiter jupiter este în zodia Gemeni. Gemenii sunt până în vară, până pe data de 10 iunie, bine aspectați, dar trebuie să-și facă curaj. Jupiter este despre oportunități, nu bagă în traistă. Este adevărat că este o planetă foarte norocoasă, dar cu ea trebuie să îndrăznești. Și aici aș spune că fiind într-o zodie dublă, indiferent de ocupația Geamănului, cumva trebuie să apeleze la talentele lui, la calitățile lui, la abilitățile lui. Sigur că are mult mai mult noroc până în până în vară și din punct de vedere personal, sentimental, mărirea familiei, de exemplu.

Multe proiecte în care crede și practic acum ar fi momentul lor de coacere. Poate face tranzacții imobiliare. Jupiter este în an norocos din punct de vedere financiar pentru zodia Gemeni. Acum depinde ce își doresc, pentru că acești bani îi pot face din tranzacții, comerț, dar pe de altă parte au și un an foarte bine susținut din punct de vedere profesional. Aș spune chiar că este vorba despre un apogeu profesional. Dar trebuie să continue să învețe. Unii se pot păcăli când vine vorba despre serviciu, de aceea nu trebuie să ia ofertele la prima mână, ci să selecteze cumva până când simt că găsesc ceea ce caută. Și ei trebuie să fie mai atenți din punct de vedere medical.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Rac (21 iunie – 22 iulie)

Racul are un an bun pentru sănătate. Chiar dacă se simte sănătos, poate să își facă anumite investigații pentru a-și căuta starea de bine, starea de liniște, nu doar din punct de vedere alopat, cât și din punct de vedere al terapiilor alternative.

Marele benefic este al lor intră în zodia Rac. O dată la 12 ani, acesta este practic anul cel mai norocos, cel mai binecuvântat, din multe puncte de vedere: personal, familie, proiecte. Trăiește într-o eră a transformărilor, a schimbărilor. De aceea, dacă un Rac aude că are un an norocos și nu-l întrevede, nu întrevede acest noroc, este pentru că norocul ăsta nu ține de trecut și de ce a făcut până în momentul de față, ci ține de direcția în care merge de aici înainte. Deci trebuie să aibă puțină viziune.

Tebuie să învețe, poate să dea examene mai grele anul acesta. Nu pot să spun că are noroc, ci le reușește dacă învață și dacă depune efort. Adică ar fi greșit să spun că este un an norocos din punct de vedere al examenelor. Este un an foarte greu, dar pe de altă parte depinde și de ceea ce țintește în carieră. Pentru că și pentru el urmează niște ani de apogeu profesional. Adică dacă ai ajuns într-un punct în care vezi că nu mai unde să te duci, atunci merită să faci un efort, mai ales că Jupiter îi ajută foarte mult și din punct de vedere intuitiv. Practic, ar trebui să găsească oamenii potriviți, locurile potrivite, conjuncturile potrivite.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Leu (23 iulie – 22 august)

Lei probabil au avut o perioadă destul de complicată la final de 2024. Marte retrogradează o dată la 2 ani, încă este retrograd. Se va întoarce pe sectorul sănătății, tot retrograd. Până prin luna aprilie, trebuie să fie mai atenți la sănătate și mă refer aici și la sănătatea emoțională. Pot fi lucruri pe care le controlează foarte bine din aprilie încolo. Mizele lor, luptele lor, proiectele lor dau rezultate, dar cu foarte mult consum.

Este un an în continuare al schimbării și schimbarea asta, pentru cei care nu sunt foarte refractari la schimbare, își poate arăta rezultatele optime din vară încolo, din 25 mai. Pentru că se deschid anumite oportunități pentru Lei, pentru activități profesionale în străinătate, chiar universitare, pot da anumite examene, dar, pe de altă parte, repet, trebuie să facă anumite schimbări.

Ei sunt protejați, au oameni care îi pot ajuta, chiar și atunci când sunt un pic derutați. Stau mai prost din punct de vedere conjugal și ceea ce înseamnă bani în comun cu cineva. Presiuni foarte mari de la planete care îi pun cumva la colț, la zi, dar asta nu face decât să le întărească autonomia și independența. Deci, una peste alta, este vorba despre puterea leului în 2025 și ce poate să facă de unul singur și independent.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Pezodia Fecioarei intră nodul sud-karmic, este se întâmplă odată la 18 ani. Asta este, câteodată ne mai confruntăm și cu unele decizii și alegeri greșite pe care le-am făcut. Toți facem aceste alegeri greșite sau putem avea acțiuni care nu sunt tocmai în concordanță cu misiunea noastră. Dar perioada aceasta, martie-septembrie, atunci când sunt și eclipsele pe această zodie, probabil mai creează tensiuni un pic mai mari.

Nodul sud-karmic poate să aducă orice fel de consecință karmică, poate să fie sănătate, poate să fie viață personală, dar pe de altă parte este un an foarte bun la nivel profesional. Aș pune mai degrabă că Fecioara ar trebui să sacrifice pe ea pentru mize importante, adică nu contează starea ei de confort, contează ceea ce face și ceea ce realizează. De aceea, dacă i se propune o funcție cu miză foarte importantă, iar pe ea chestia asta o scoate din zona de confort, probabil că ar trebui să accepte.

Ianuarie e foarte important pentru Fecioare în ceea ce privește unele schimbări pe care ar putea să le facă. Probabil multe dintre Fecioare știu la ce trebuie să renunțe. Și în funcție și în funcție de această lună ianuarie, următoarea perioadă va fi mai bună sau mai puțin bună. Dacă Fecioara este în continuare blocată și ancorată în niște tipare vechi și păguboase și nu vrea să facă anumite schimbări, atunci, într-adevăr, această axă Fecioară-Pești, foarte colorată următoarea perioadă, îi va da foarte mult de furcă. Pentru că va ajunge într-un anumit tip de haos, mai ales în ceea ce privește sectorul conjugal, al partenerilor de viață.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Situația Balanței este mai mai ușoară în 2025, pentru că a fost foarte multă confuzie și foarte multă derută. Dar încă este până pe data de 28 martie, cu Luna Neagră. Nu este momentul ca Balanța să sară în anumite extreme, pentru că în general pe ultima sută de metri se desfășoară sau au loc cele mai multe situații. Deci Balanța poate să sară într-o anumită extremă, de unde până în momentul de față a fost o persoană foarte permisivă, acuma trece la extrema cealaltă. Unde până acum i-a ajutat pe toți, acuma trece la extrema cealaltă.

Se deschid anumite drumuri pentru zodia Balanței. Poate să călătorească mai mult în 2025, dar poate să și muncească mai mult în 2025 și s-ar putea ca cele două lucruri să se combine. Toate aceste proiecte profesionale în afara granițelor țării, mulți care se pot extinde, mulți care poate vor să plece.

Trebuie să fie atente la la cheltuieli, din martie încolo. Mai multă instabilitate pe zona financiară. Deci cu siguranță nu este rău să asculte și niște păreri ale altora. Dar este un an foarte bun din punct de vedere profesional, un Jupiter culminant pe harta acestei zodii înseamnă și noroc, și oportunități, care poate altădată nu s-au legat așa cum trebuie. Trebuie să fie un pic mai atente la sănătate. Așa vor duce bolile pe picioare, și la anumite procese de degenerare, de îmbătrânire, care pot fi chiar și premature, chiar și la cei tineri.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Zodia Scorpionului este o zodie cu noroc din punct de vedere al investițiilor și al banilor, până în vară. Unii pot moșteni, alții pot vinde mai bine, pot face profit, pot lua credite. Partenerii lor de viață pot avea anumite realizări și pot simți acest lucru. Unora le crește nivelul de trai. Alții pot deveni antreprenori, adică renunță cumva la confortul acesta al salariului sigur.

Evident că aici este vorba despre schimbare. Este o zodie în permanentă schimbare. Scorpionul chiar asta și guvernează, asta generează. Și de undePpluton, care este guvernatorul lor, și-a schimbat zodia și a intrat în zodia Vărsătorului, această tensiune și provoacă foarte mult. Adică acolo unde nu se mai simt confortabil, evident, viața poate să fie luată de la zero.

Și scorpionul călătorește în 2025, dar se și dezvoltă. Evoluează foarte mult la nivel profesional, spiritual, învață pentru examene, publică, cei care poate vor să scrie cărți. Sacrificiul vine mai mult pe parte sentimental. Sunt persoane care se hotărăsc să facă într-un final copiii, pentru că până acuma nu și-au asumat acest sacrificiu, dar pe de altă parte asta este miza și cam asta merită să facă.

Lilith intră în zodia Scorpionului din data de 29 martie. În general mai scade vibrația. Trebuie să fie atenți la excese, la extreme. Sunt persoane care nu le vor înțelege comportamentul. Ei niciodată nu greșesc, toți ceilalți sunt de vină. De aceea Luna Neagră, dacă îi va supăra, în general trebuie să-și facă un pic mea culpa, mai puțin arătat cu degetul. Că practic asta nu face altceva decât să scadă vibrația universului fiecăruia și ne mai atragem diverse, nu știu dacă neapărat invidii, dar de la ei pot să plece anumite relații tulburi.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Săcetătorii au o perioadă de respiro în această vară, când Saturn va intra în zodie de foc și se va alinia foarte bine cu energia de foc a Săgetătorului și cu Marte în zodia Leu. Asta înseamnă că au un an destul de dinamic, adică recuperează foarte mult din letargia și lentoarea ultimilor ani, când planeta profesor mai mult a cerut profunzime, liniște, odihnă, activități legate de casă, de familie, anumite sacrificii pentru persoane poate chiar mai în vârstă din familie. Dar Săgetătorul brusc s-ar putea să recupereze foarte mult din energie în lunile de vară. N-aș zice că neapărat trebuie să plece cu niște proiecte în momentul de față, dar, pe de altă parte, trebuie să știe că acolo este în forma lui cea mai bună.

Este un an al alianțelor, al căsătoriei, al înțelegerilor, al împăcărilor, pentru zodia Săgetător. Evident, acolo este vorba despre comunicare și despre faptul că sunt persoane în jur care pot face pași în direcția asta. Este și un an foarte bun financiar. Unii vor semna anumite contracte, care sunt foarte fructuoase, dar trebuie să aibă încredere, pentru că Săgetătorul, în general, este o zodie foarte independentă și în general refuză genul acesta de cooperări, genul acesta de colaborări, pentru că poate să fie o chestiune pe termen lung, care poate să ridice și temeri.

Axa Fecioară-Pești și tot ce se va întâmpla pe această axă față de zodia Gemeni și față de zodia Săgetătorului se așează într-o formă de cruce, deci pot fi foarte multe piedici în 2025 pentru Săgetători, dar sunt convinsă că aceste piedici nu îi vor opri din drum, dar le vor resimți, fie că este vorba de casă, de familie, de părinți, de anumite contracte, de anumite datorii pe care le au față de carieră.

De exemplu, pot fi unii care nu-și fac concediul pentru că au foarte multe lucruri sau pentru că trebuie să fie salvatorii altora. De aceea planurile nu se fac de aici pe termen foarte lung, ci mai aproape de momentul în care vor să plece sau să facă, nu să simtă dezamăgirea aceea că i s-au răsturnat planurile.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Capricornul este o zodie mult mai matură. După tranzitul acesta de 14-15 ani al planetei Pluton, aș spune că cine a fost de transformat, s-a transformat în toți acești ani și ei ar trebui să fie mai lucizi și să știe mai bine ce vor de aici înainte. Este un an în care trebuie să învețe, să-și dea examene, să învețe mai degrabă pentru suflet, pentru ei, dar trebuie să facă și niște sacrificii.

Acolo unde nu și-au terminat anumite studii, trebuie să se întoarcă din drum, pentru că din cauza aceea stau pe loc. Este o zodie conservatoare, Capricornii nu prea schimbă, dar, pentru că sunt niște oportunități financiare și profesionale, aș zice ieșite din comun anul acesta, cu siguranță dacă merg tot pe linia lor conservatoare, s-ar putea să aibă de pierdut.

Unii pot trece la un alt nivel, adică pot deveni, de exemplu, antreprenori într-o meserie pe care până acum au făcut-o pentru un angajator. Tebuie să fie mai atenți la relații, la prieteni, mai greu să aibă încredere în promisiuni. Mai mult este despre efortul lor personal și despre demersurile pe care le fac ei personal.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Vărsătorul este o zodie care se va adapta în următorii 20 de ani acestui tranzit plutonian, care a început deja puțin prin 2023, prin 2024. Dar Pluton va fi mai puternic cu cei care sunt la începutul zodiei Vărsător. Cei care sunt născuți pe ultimele grade ale Vărsătorului mai au de așteptat vreo 20 de ani, dar cu siguranță primii cei născuți în ianuarie sunt cei care vor simți impactul cel mai puternic.

Auspiciile foarte bune constau în faptul că planetele își schimbă zodia și Vărsătorul beneficiază din plin de pe urma acestor influențe ale lui Uranus în zodia Gemeni, care le aduce foarte multă creativitate. Evident, pot simți o mare infuzie de creativitate și aici ar trebui să se încurajeze și să se bazeze pe lucrul acesta, pentru că este totuși o zodie conservatoare, care nu prea face schimbări. Dar dacă simt nevoia să picteze, să picteze, dacă simt nevoia să scrie, să scrie, dacă simt nevoia să vorbească, să vorbească. Adică să meargă cumva cu fluxul acesta pe care planetele aliniate spectaculos în 2025 le oferă ca oportunitate.

Să fie mai precauți din punct de vedere financiar. Nu este un an cu câștiguri din speculații. Cei care au funcționat până în momentul de față pe zona asta de speculații și profituri trebuie să fie foarte precauți, pentru că poate să fie un an în care pierd totul. La cei care investesc în monede virtuale sau pe burse ș.a.m.d. Dar este un an care poate să aducă pierdere. Mai mult vorbesc de capitalizarea muncii, a efortului, cei care au muncit ani de zile și care n-au fost foarte mulțumiți de câștiguri, culmea este că lor 2025 le aduce rezultatele.

E un an bun pentru sănătate, pentru vindecare, pentru profilaxie, aș putea să spun. Adică este un an în care Vărsătorul, care se duce la doctor și își face niște analize, mai ales din vară încolo, poate să prevină probleme de sănătate, care altfel ar putea să fie mult mai mult mai grave. Și să fie atenți, până pe la jumătatea anului, la conflictele parteneriale și conjugale, să nu se ajungă la separări.

Horoscopul anului 2025, cu Cristina Demetrescu, pentru Pești (19 februarie – 20 martie)

Peștii sunt zodia care vor avea o mică vacanță de la presiunea lui Saturn în această vară, când Saturn va intra în zodia Berbec și le va atrage mai mult atenția către independența lor financiară și ce pot să facă din punctul acesta de vedere. Cum pot să crească, cum își pot asuma mai multe responsabilități, de la mic la mare. Un pește tânăr trebuie să se angajeze, să nu mai stea pe banii părinților. Unul care este matur ar trebui, într-o oarecare măsură, să nu se mai bazeze pe o singură sursă de venit și să încerce să se gândească mai strategic pentru viitor și ce face de aici înainte. Sau poate cei care nu s-au gândit de unde vor câștiga dintr-o pensie.

Planeta profesor se întoarce undeva din luna septembrie. Saturn în Pești, ca pentru orice altă zodie, are tot felul de lecții. Fiecare știe ce apăsări are în momentul de față și ce greutăți are. Dar pentru că destinul intră în această zodie, totul este calculat, totul este predestinat. Este vorba și de o lecție. Nu este vorba că a căzut nenorocirea pe umerii cuiva, este vorba întotdeauna de o lecție despre sacrificiu, despre efort, despre credință. Pentru că zodia Pești și în general, în 2025, toată această aliniere, aglomerare de planete în zodia Pești pune foarte mult accentul pe credință. Adică cu credință traversăm valea.

Poziția lui Pluton este un pic delicată pentru zodia Pești, dar este un tranzit care se va întinde pe 20 de ani, de aici înainte, deci nu e ceva care să se manifeste de pe o zi pe alta. Dar a se pune accentul mai mult pe zona holistică a sănătății lor. Evident că nu poți să greșești sistematic și să te aștepți să ai o sănătate bună, nu poți să faci niște excese sistematice și te aștepți peste niște ani să ai o sănătate bună. Deci ar trebui să-și dea o stare de bine din toate părțile. Și odihnă, și hrană, și relații sănătoase. Totul ar trebui privit, să spunem, holistic.

Și, de ce nu, în 2025, o casă în care să se simtă mai bine. Este un an pentru dragoste, pentru iubire. Atunci când Jupiter intră în zodia Rac, toate zodiile de apă au de câștigat, implicit această zodie a Peștilor, care va merge foarte bine pe fler, pe intuiție și, de ce nu, pe o energie bună. De exemplu, dacă în familia unui nativ din zodia Pești se naște un copil, copilul acesta poate să uniformizeze anumite energii și poate să creeze o motivație mult mai coerentă decât în cazul celor care spun că copilul mai degrabă vine cu responsabilități. Vine, să spunem, cu o motivație în plus și ajută mai bine să-și canalizeze energiile.

Nu este un an foarte bun pentru călătorie, pentru călătoriile îndepărtate, pentru străinătate. Și atenție la unele derapaje din punct de vedere spiritual. Adică să nu i se răstoarne, de a citit o carte și de mâine crede-n altceva.