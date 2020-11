Horoscopul banilor pentru anul 2021, cu Mihai Voropchievici şi Lidia Fecioru: "Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă şi în traistă"

Dacă anul acesta a fost an universal, an patru, anul viitor înseamnă că va fi un an universal cinci. Ceea ce înseamnă că pleci de la restricţie la expansiune, la libertate de exprimare, la bucurie, la veselie. Pleci de la întristare, de la lucruri neplăcute şi este un an în care sufletul devine mai vesel.

2021 vine cu o încărcătură benefică pentru toate zodiile. Nu o să fie numai una super-valabilă. Sunt totuşi 2-3 mai ieşite din comun, undeva mai ridicate şi financiar, şi profesional şi pe latura afectivă, dar anul, în permanenţă este un an atât de creator de oportunităţi în care nu vom avea timp să ne plictisim.

Vor fi oportunităţi, însă Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă şi în traistă. Tu trebuie să fii atent să iei ce ai nevoie. Dacă doresc latura asta, pe asta acţionez.

Vrând-nevrând vom fi puşi în situaţia în care trebuie să ieşim să ne destindem. Să cunoaştem oameni, să cunoaştem caractere, venim cu alte schimburi de idei.

Tot anul, de la 1 ianuarie şi până la 31 decembrie, este o perioadă fertilă pentru bani. Universul vine şi ne oferă o multitudine de oportunităţi şi depinde de fiecare zodie cum ştie să le folosească şi cum să se descurce.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Berbec

Au o mulţime de momente super-benefice, dar asta nu înseamnă că vor fi permanente. Sunt axate pe anumite perioade de timp. Situaţia financiară e prosperă, banii vin mult mai uşor la ei, dar cum sunt şi cheltuitori, asta nu înseamnă că îi şi ţin prea mult în portofel. Banii sunt făcuţi pentru a fi cheltuiţi.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Taur

Taurii, care au fost mai restrictivi şi ţinuţi din scurt, anul viitor vor să călătorească, să cheltuiască acei bani pe care, anul acesta, nu au avut pe ce să îi dea. Anul 2021 este an de bunăstare şi culegerea roadelor pentru că este un an în care începem să culegem din cei patru ani anteriori, în funcţie de ce a făcut fiecare. Multe ocazii, ştiu să îşi pregătească bucuriile, au şi forţa financiară. Anul 2021 pentru Tauri este un an de relaxare şi de cheltuit şi vor avea grijă să compenseze.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Gemeni

Gemenii trebuie să fie un pic restrictivi pentru că tendinţa lor de a risipi banii în neştire este fantastică. Dau banii pe toate nimicurile şi pe lucruri inutile şi atunci îşi dau seama că, practic, nu le-a adus niciun beneficiu. Vor trebui să facă şi vor face o schimbare de job. Ocazia de a primi bani în plus se va materializa prin schimbarea locului de muncă. Cereţi de la Univers şi vi se va da.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Rac

Racul va avea bani în buzunar, dar sub varianta că vor fi ajutaţi de Jupiter care va oferi nişte posibilităţi fantastice. Dar, Jupiter este planeta sau zeul care vine pentru toţi curajoşii şi îi recompensează. Racii care au fost agitaţi în anul 2020, vor fi mai temperaţi, mai liniştiţi, îşi găsesc şi liniştea şi echilibrul şi nu se vor văita de bănuţi pentru că banii vor veni tot prin munca asiduă pe care reuşesc să o facă.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Leu

Marele benefic Jupiter se instalează în Leu, exact pe casa banilor. Şi bani veniţi din exterior, din varii ocupaţii, poate să îşi găsească un alt job sau chiar un hobby care poate fi transformat într-o afacere. Tendinţa va fi totuşi de echilibru pentru că Leul cheltuieşte la greu. Hotărârile pe care le luaţi în anul 2021, privitoare la bani şi la modul de a avea bani, se materializează pe parcursul a şapte ani. Dacă a venit oportunitatea, profitaţi! Nu fiţi leneşi.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Fecioară

Fecioarele au fost şi sunt obişnuite să muncească pentru fiecare bănuţ şi să muncească din greu. În anul 2021, toate aspectele benefice le susţin în noi proiecte. Deci, trebuie să aibă curaj să se implice în noi proiecte şi mai ales proiectele care aduc bani sunt acelea care au contact cu marele public. Că sunt comerciale, profesionale artistice, în contact cu oamenii, tot ce înseamnă promovare. Dacă aţi amânat un proiect personal, anul viitor este anul în care visurile voastre pot prinde contur.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Balanţă

Anul viitor le aduce nativilor din Balanţă idei de afaceri. Idei neconvenţionale. Unii dintre ei, care au de gând să facă carieră, e momentul să facă proiecte. Proiecte care vor fi acceptate. Dar momentul cel mai important e să îşi facă relaţia cu banii. Ei sunt cam zgârciţi şi de multe ori lucrurile astea li se blochează.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Scorpion

Scorpionii sunt încăpăţânaţi şi mândri, dar anul viitor este perioada în care, în sfârşit, le dă o lecţie din care vor învăţa să se priceapă la bani. Toţi cei care credea că vine momentul şi timpul şi norocul să aibă bani, trebuie să îşi lase mândria deoparte şi să facă ceva. Nu trebuie să îşi facă mea culpa şi să nu îşi taie voinţa. Să aibă curaj şi să îşi pună în practic ideile pentru că îi ajută Universul. Sunt cei mai favorizaţi.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Săgetător

Pentru că sunt firi gânditoare, de multe ori gândesc prea mult. Deşi sunt foarte darnici, dar nu fac cumpărături inutile pentru că, de cele mai multe ori, gândesc lucrurile. Se spune că la anul viitor, Săgetătorii îşi vor cumpăra maşina la care au visat. Săgetătorii vor avea bani în anul 2021.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Capricorn

Capricornii visează tot timpul să câştige la Loto, dar trebuie să cumpere şi biletul. Este visul vieţii lor: să facă foarte mulţi bani dintr-odată. A venit timpul să îşi schimbe norocul. Cu prima ocazie, trebuie să rişte. Sunt într-o perioadă grea acum pentru că ei suferă când nu pot să facă bani.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Vărsător

Vărsătorii sunt visători, deschişi la nou şi le aduce această chestie un echilibru financiar la care au visat. Tot ce şi-au dorit este foarte aproape de ei, dar şi ei trebuie să facă ceva: să fie mai încrezători în propriile forţe. Să aibă încredere ei că pot face lucruri şi le vor face.

Horoscopul banilor pentru anul 2021, pentru Peşti

De Peşti, în anul 2021, banii se vor lipi continuu. Investesc în orice şi banii pe care îi investesc le dau satisfacţie, chiar dacă au perioade în care se frământă, dar după aceea, ceea ce au gândit, proiectul în care au investit, le aduce o satisfacţie 100%. Chiar dacă drumul e mai lung până la câştig, dar niciodată nu au pierdut.