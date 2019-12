HOROSCOP SAGETATOR - Inveti sa te accepti asa cum esti. Ai mai multa incredere in tine si stii exact care sunt lucrurile si oamenii de care ai nevoie in viata ta. A venit momentul sa pornesti in noi aventuri, in care sa pui in practica tot ce ai invatat.

HOROSCOP CAPRICORN - Te simti increzatoare si puternica. Lasa motivatia sa te ghideze spre noi oportunitati. Renunta la lucrurile si oamenii care ti-au facut atat de mult rau si accepta schimbarea.

