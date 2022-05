Actorul Kevin Spacey, pus sub acuzare pentru 4 agresiuni sexuale împotriva a 3 bărbați

Totodată, actorul în vârstă de 62 de ani a fost acuzat că a determinat o persoană ”să se angajeze într-o activitate sexuală cu penetrare fără consimțământ”, a anunțat Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie. Presupusele incidente ar fi avut loc la Londra, între martie 2005 și august 2008, și în Gloucestershire, în aprilie 2013.

Kevin Spacey este unul dintre cei mai faimoși actori din lume și a câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din "The Usual Suspects" și "American Beauty".

"CPS a autorizat urmărirea penală împotriva lui Kevin Spacey, 62 de ani, pentru patru capete de acuzare de agresiune sexuală împotriva a trei bărbați”, a declarat Rosemary Ainslie, șefa diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Decizia de a-l pune sub acuzare pe Spacey vine după ”o analiză a probelor strânse de Serviciul de Poliție Metropolitană în cadrul anchetei sale”, au anunțat autoritățile.

Deși punerea sub acuzare a fost autorizată joi, Spacey nu se află în prezent în Anglia sau Țara Galilor, iar acuzațiile nu pot fi aplicate în mod oficial până când va intra într-una dintre acele țări, a declarat un purtător de cuvânt al CPS pentru CNN. Agenția nu a spus dacă va solicita extrădarea lui Spacey, dacă nu o face.

Actorul, cândva una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, a dispărut din atenția publicului de când a fost acuzat de comportament sexual nepotrivit, în urmă cu cinci ani.

În noiembrie 2017, teatrul Old Vic din Londra a declarat că a primit 20 de acuzații separate de comportament nepotrivit al lui Spacey de la 20 de bărbați care au intrat în contact cu el la teatru, sau în legătură cu acesta, între 1995 și 2013. El a fost scos din serialul de televiziune "House of Cards" și eliminat din filmul "All the Money in the World" după ce au ieșit la iveală acuzațiile.