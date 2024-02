Armata israeliană a intrat în spitalul Nasser din Khan Younis, în căutare de ostatici morți

Informația este confirmată atât de Forțele de Apărare Israeliene, IDF, cât și de Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a afirmat că deține "informații credibile din mai multe surse, inclusiv de la ostatici eliberați", potrivit cărora Hamas a ținut anterior ostatici în spital și că este posibil ca trupurile captivilor decedați să fie încă acolo.

Armata nu a făcut publice aceste dovezi iar Hagari a spus că IDF "desfășoară o operațiune precisă și limitată în interiorul spitalului Nasser".

"Ocupația israeliană ia cu asalt Complexul Medical Nasser și îl transformă într-o cazarmă militară, după ce a demolat zidul sudic și a intrat pe acolo", a spus, la rândul său, dr. Ashraf Al-Qidra, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.

Buldozerele militare israeliene dezgroapă gropile comune care au fost săpate în interiorul complexului, a adăugat el.

Această evoluție vine la o zi după ce sute de civili au fost forțați de forțele israeliene să părăsească spitalul, pe care îl foloseau ca adăpost.

