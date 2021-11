Austria, după prima zi de lockdown. Imagini dezolante în Viena. Fără târg de Crăciun și cu străzi pustii

În Viena, străzile sunt pustii iar terasele sunt goale. Oamenii își pot părăsi locuințele doar pentru a merge la muncă, pentru cumpărături de strictă necesitate și pentru activități sportive în spații deschise. Școlile au rămas deschise iar decizia de a-i lăsa pe elevi la cursuri revine părinților.

Autoritățile spun că măsura carantinării naționale va fi analizată după zece zile. Ce se știe în prezent însă este că restricțiile se vor încheia în mod diferit pentru vaccinați și nevaccinați.

Cei imunizați prin vaccinare sau ca urmare a trecerii prin boală vor putea ieşi din nou pe străzi din 13 decembrie. Pentru nevaccinați nu a fost prevăzut un termen.

Cancelarul austriac Alexander Schallenberg a vorbit la CNN despre lanțul de evenimente care au dus la decizia dramatică a autorităților de a institui o carantină națională timp de trei săptămâni. Măsura îi afectează deopotrivă pe vaccinați și pe nevaccinați.

Cancelar austriac: "Sentimentul anti-vaccin ne diferențiază"

Schallenberg a vorbit despre sentimentul anti-vaccin care, în opinia sa, ar diferenția Austria de alte țări.

"Avem (un sentiment anti-vaccin la nivelul populației, n.r.) și asta ne separă de alte țări. Avem o forță politică, unul dintre cele trei mari partide din Parlament, care militează în mod activ împotrivă. Însă cred că sunt multe alte aspecte specifice, socio-economice, neîncredere în știință sau încrederea în alte posibilități terapeutice. Deci, sunt mulți factori care joacă un rol însă, în cele din urmă, rezultatul este foarte clar. Avem doar ceva mai mult de 66% din populație vaccinată și nu este suficient pentru a ieși din acest cerc vicios", a argumentat el.

Cancelarul a spus că inițial abordarea guvernului său a fost de a-i determina pe nevaccinați să se imunizeze. Însă eforturile nu au dat roade, sau nu într-o măsură suficientă.

"În loc de a-i pune în carantină pe cei care s-au vaccinat, am intenționat să-i fac pe nevaccinați să se vaccineze. Problema ține de numere, de incidențele foarte dinamice și de faptul că avem doar 66% din populație care și-a administrat vaccinul. Astfel că am decis să instituim un lockdown complet, pentru toată lumea, timp de 20 de zile. Mă întristează că a trebuit să facem asta, pentru că am sperat să putem evita acest scenariu.

Cancelar austriac: "Carantina este necesară pentru a proteja un bun public superior"

Însă (a trebuit s-o facem) pentru a proteja spitalele și sistemul de sănătate (...) și pentru a ne asigura că aceia care au nevoie de Terapie Intensivă vor putea fi tratați în astfel de facilități. Cetățenii Austriei sunt foarte mândri de sistemul de sănătate și dorim ca lucrurile să rămână așa, motiv pentru care guvernul, împreună cu autoritățile statelor federale s-au văzut în situația de a institui acest lockdown", a explicat Schallenberg.

El a arătat și care a fost efectul imediat al anunțului că vaccinarea anti-COVID va fi obligatorie în Austria, de anul viitor.

"După ce am făcut anunțul (privind vaccinarea obligatorie), jumătate de milion de oameni s-au vaccinat săptămâna trecută. Brusc, s-au vaccinat cei care ar fi putut crede că nu sunt afectați de COVID.

Nu toți sunt împotriva vaccinării. Și partea interesantă este că oamenii îmi spun că acum se pot duce să se vaccineze fără să se umilească în fața prietenilor cu care discutau să nu se vaccineze în urmă cu câteva luni, pentru că dacă nu se vaccinează vor fi amendați", a completat cancelarul austriac.

El a mai precizat că autoritățile vor face controale "la fel cum au mai făcut în trecut" pentru a-i depista și amenda pe cei care nu s-au vaccinat. Cuantumul amenzii urmează să fie stabilit de autorități.

"Mesajul este clar: avem un bun superior de apărat, și acela este sănătatea publică a țării", a concluzionat Alexander Schellenberg.

