"Spânzurat de talibani cu elicopterul la Kandahar!" Politicieni de vârf din SUA au răspândit un fake news și apoi și-au șters postările

Informația s-a dovedit a fi falsă, deși există, într-adevăr, imagini cu un elicopter american, aparent operat de talibani la Kandahar și care transportă o persoană atârnată de o coardă.

Cruz și Crenshaw au preluat postarea distribuită pe contul de Twitter @Holbornlolz. Într-o scurtă secvență video, ușor blurată, se observă o siluetă umană agățată de un elicopter la capătul unei corzi sau al unui cablu.

Explicația atașată imaginilor de @Holbornlolz este "Talibanii spânzură pe cineva de un elicopter, în Kandahar".

Taliban hanging someone from a helicopter in Kandahar pic.twitter.com/TwCkVzUrnL — Old Holborn® (@Holbornlolz) August 30, 2021

Senatorul republican a adăugat propriul său comentariu: "Această imagine îngrozitoare înglobează catastrofa lui Joe Biden în Afganistan - talibanii care spânzură un bărbat de un elicopter Black Hawk. Tragic. De neimaginat."

Dan Crenshaw a folosit, la rândul său postarea pentru a critica retragerea SUA din Afganistan, comentând: "în ce lume nenorocită a fost o idee bună să predai o țară acestor oameni."

Unele conturi populare pe Twitter au atribuit chiar și o identitate "spânzuratului".

Jurnalistul indian Sudhir Chaudhary, al cărui cont are peste șase milioane de urmăritori, a scris că "talibanii au spânzurat o persoană, presupusă a fi un interpret american, de un elicopter Black Hawk".

Varianta "execuției cu elicopterul" a fost ulterior rostogolită pe conturile a numeroși republicani și apropiați ai cercurilor conservatoare din SUA, între care congresmanii Jason Smith și Wendy Rogers, fostul director al comunității americane de informații, Richard Grenell, candidatul Robby Starbuck, comentatorul Wayne Dupree, pastorul Greg Locke, jurnalistul Jim Geraghty, realizatorul Fox News, Sean Hannity și analistul Gregg Jarret.

Verificări minime, la îndemâna utilizatorilor obișnuiți, au fost întreprinse de CNN și au relevat falsul.

Prima constatare este că imaginile distribuite de conturile congresmanilor americani nu sunt singurele care au surprins zborul elicopterului la care este atașat un corp uman.

O altă filmare surprinde același elicopter din față iar silueta atașată de coardă își mișcă, la un moment dat, brațele, semn indubitabil că e vorba de un om viu.

A viral video claiming to show a man being brutally hanged from a helicopter in Kandahar was likely an attempt to fix a flag over a public building, not a hanging. A separate video of the incident shows the man is clearly alive and waving in the air. pic.twitter.com/x6T5iDhpc9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 31, 2021

Acesta este suspendat în hamuri, și nu la capătul unui laț. CNN nu a reușit să determine care era rolul sau misiunea persoanei din imagini.

Rețeaua de televiziune îl citează însă pe Bilal Sarwary, jurnalist afgan care a părăsit țara și care susține că îl cunoaște pe pilotul care a efectuat zborul surprins în imagini.

Sarwary afirmă că este un aviator instruit în SUA și în Emiratele Arabe Unite.

"Mi-a confirmat (pilotul) că el este cel care a zburat cu elicopterul Black Hawk. Luptătorul taliban din imagini încerca să instaleze un steag din aer dar nu a reușit".

Agenția de știri afgană Asvaka a realizat propria sa înregistrare și a menționat că este vorba de o tentativă de a fixa un steag pe reședința guvernatorului din Kandahar.

După ce mai mulți jurnaliști au făcut verificări similare celor întreprinse de CNN și au contestat varianta "bărbatului executat de talibani prin spânzurare cu elicopterul", senatorul republican Ted Cruz și-a șters postarea și a admis, într-un alt mesaj, că este posibil să fi propagat o informație "inexactă".

It turns out the post I shared w/ a video of Taliban “hanging a man” from a helicopter may be inaccurate. So I deleted the tweet.



What remains accurate is:



- The Taliban are brutal terrorists.



- We left them millions in US military equipment, including Black Hawk helicopters. https://t.co/zOvNM5UXUW — Ted Cruz (@tedcruz) August 31, 2021

Activ la nivelul zilei de marți, unul dintre conturile de Twitter care au difuzat inițial imaginile și care se prezenta drept "canal de știri oficial al Emiratului Islamic" a fost între timp suspendat.

