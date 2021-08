Talibanii zboară peste Kandahar cu unul dintre elicopterele abandonate de americani și despre care oficialii SUA spun că nu mai pot fi folosite

Imaginile elicopterului au fost distribuite pe contul de Twitter al Talib Times, care se pretinde a fi canal oficial de știri al Emiratului Islamic al Afganistanului.

Aparatul pare a fi un UH-60 Black Hawk.

Scurta filmare arată cum elicopterul se apropie de acoperișurile clădirilor, aparent în încercarea de a facilita coborârea persoanei suspendate de coardă.

"Forțele noastre aeriene! În prezent, elicopterele forțelor aeriene ale Emiratului Islamic zboară peste Kandahar în misiune de patrulare", spune mesajul care însoțește imaginile.

Publicația britanică menționează că autenticitatea imaginilor și informațiilor asociate nu a putut fi verificată.

Clipul a fost distribuit cu o zi înainte de încheierea retragerii forțelor SUA de pe aeroportul din Kabul.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf