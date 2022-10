Elon Musk taie comunicațiile în Ucraina după scandalul "planului de pace" și după ce un diplomat al Kievului i-a zis "du-te dracului" | "Am decis să-i urmăm recomandările"

În timpul lunilor de război, forțele de apărare și-au menținut astfel rețeaua de comunicații, chiar dacă antenele de telefonie mobilă și internet au fost distruse pe teritoriul ucrainean, ca urmare a invaziei ruse.

Însă această situație, care a contribuit la succesele militare ale Kievului, se îndreaptă către sfârșit iar sfârșitul are, aparent, legătură cu scandalul declanșat de "planul de pace în Ucraina" propus de Elon Musk, multi-miliardarul fondator al companiilor Tesla și SpaceX.

Musk controlează, prin SpaceX, și rețeaua de microsateliți Starlink.

Până acum, aproximativ 20.000 de unități Starlink au fost donate Ucrainei, iar Musk a postat vineri pe Twitter că "operațiunea a costat SpaceX 80 de milioane de dolari și va depăși 100 de milioane de dolari până la sfârșitul anului".

El a dat de înțeles că rezerva sa de resurse caritabile față de Ucraina s-a epuizat după ce ambasadorul ucrainean în Germania, Andrei Melnik (Andriy Melnyk) i-a transmis pe Twitter urarea neortodoxă "Fuck off" ("Du-te la dracu").

Reacția ambasadorului este doar cea mai virulentă, însă Elon Musk s-a confruntat cu un val de critici după ce a propus, pe Twitter, patru condiții pentru încheierea războiului în Ucraina și a fost acuzat că a preluat narativele și poziția Moscovei în această chestiune.

Între propuneri, se număra recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia și neutralitatea militară a Ucrainei.

Internauții au respins, în majoritate, acest "plan" în sondajul lansat pe Twitter de Musk.

Mai mult, un consultant politic a dezvăluit la CNN că multi-miliardarul ar fi mărturisit că "planul de pace" este consecința unei discuții pe care Musk a purtat-o recent cu președintele rus Vladimir Putin.

Șeful SpaceX a negat că a discutat recent cu Putin. Și Kremlinul a negat discuția.

Oricum, Musk nu a ieșit prea bine din scandal iar susținerea sa pentru cauza ucraineană nu mai este gratuită.

Documentele obținute de CNN arată că SpaceX a trimis, luna trecută, Pentagonului o scrisoare în avertiza că nu mai poate continua să finanțeze serviciul Starlink pentru Ucraina.

Scrisoarea cerea ministerului american al Apărării să preia finanțarea Starlink pentru guvernul de la Kiev și pentru utilizarea militară a microsateliților de comunicații.

SpaceX susține că aceste servicii ar costa mai mult de 120 de milioane de dolari pentru restul anului și ar putea ajunge la aproape 400 de milioane de dolari în următoarele 12 luni.

"Nu suntem în măsură să continuăm donațiile de terminale Starlink către Ucraina sau să finanțăm terminalele existente pentru o perioadă nedeterminată de timp", a precizat un oficial al SpaceX în scrisoarea din septembrie către Pentagon.

În iulie, Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene, a cerut încă 8.000 de terminale Starlink.

Între timp, SpaceX a început să "taie" fără avertisment comunicațiile pentru armata ucraineană, în timp ce militarii Kievului încearcă să recupereze teritoriile ocupate de Rusia în estul și sudul țării, relatează CNN.

Întreruperile au afectat brusc întreaga linie a frontului, așa cum arăta aceasta la nivelul datei de 30 septembrie.

"Asta a afectat orice efort al ucrainenilor de a avansa dincolo de această linie", a declarat pentru CNN o sursă la curent cu situația, sub condiția anonimatului.

"Starlink este principalul mod de comunicare pentru unitățile ucrainene de pe câmpul de luptă", a adăugat sursa respectivă.

Întreruperile au dus la o pierdere "catastrofală" a capacității de comunicare a forțelor Kievului, a confirmat, la rândul său, un oficial ucrainean de rang înalt, citat de Financial Times.

Într-un tweet care răspunde articolului din publicația menționată, Musk nu a contestat întreruperea, adăugând că ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă este "secretizat".

Mai mult, într-un alt tweet multi-miliardarul i-a răspuns lui Jason Jay Smart, corespondentul special al publicației Kyiv Post, care a subliniat că SpaceX cere bani de la Pentagon pentru Starlink "după ce ambasadorul ucrainean i-a zis lui Musk să se ducă dracului".

"Nu facem decât să-i urmăm recomandările (ambasadorului)", a răspuns Musk.

We’re just following his recommendation ?‍♂️