Elon Musk, "dat afară" de la Twitter de utilizatorii rețelei

Sondajul a început duminică seară iar Musk a spus că va respecta rezultatul.

Consultarea a arătat că 57% dintre participanți au votat ca miliardarul să demisioneze de la conducerea Twitter, în timp ce 43% au respins această idee.

La sondaj au fost exprimate 17 milioane de voturi.

CNN comentează că acest "referendum neoficial" a sancționat "conducerea haotică" a lui Musk în intervalul de timp scurs de la achiziția acestei rețele sociale.

A fost o perioadă marcată de concedieri în masă, de reactivarea conturilor anterior suspendate pentru încălcarea regulilor rețelei, de suspendarea conturilor unor jurnaliști care au scris despre miliardar și de schimbări bruște ale politicilor Twitter, urmate de revocări ale schimbărilor anunțate, adaugă sursa citată.

Musk nu a reacționat imediat la sondajul pe care el însuși l-a convocat.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.