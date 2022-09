Explozie masivă în Energodar, orașul de lângă centrala nucleară Zaporojie

Informația vine de la Dmitro Orlov, primarul orașului.

"Astăzi, la ora 12:20, locuitorii din Energodar au semnalat o explozie puternică în oraș. După explozie, electricitatea și alimentarea cu apă a orașului au fost întrerupte simultan", a scris Orlov pe Telegram.

Declarația sa a fost redistribuită și de alți oficiali ucraineni.

Today at 12:20 the residents of Enerhodar reported that there was a powerful explosion in the city. After that, power & water supply simultaneously failed in Enerhodar — city's mayor Orlov.



The situation has not improved since @iaeaorg visit. Russia continues its nuclear terror. pic.twitter.com/ybjAiqnKwQ