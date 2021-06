Summit-ul G7, umbrit de proteste în Irlanda de Nord împtriva protocolului post-Brexit

Protocolul, care încă nu este implementat, face parte din acordul încheiat între Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Este de așteptat ca impasul în implementarea acestui protocol să fie discutat la Summit-ul G7, care a început vineri.

Joi, circa 3.000 mii de loialiști atașați de identitatea britanică au defilat prin cel mai mare oraș din Irlanda de Nord și au dat foc unui banner cu imaginea Irlandei unite, utilizate de partidul republican Sinn Fein.

Marching down the Shankill against the protocol, against Boris, Biden, DUP, EU, Dublin. Will marches kill the protocol? Nope, says everyone I spoke to. Only violence, and it will come. pic.twitter.com/KWkM9Xm92t