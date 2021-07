Richard Branson și echipajul său au revenit pe Pământ după un zbor cu succes la limita spațiului cosmic

Richard Branson și cei cinci oameni care l-au însoțit în zborul la limita spațiului cosmic au revenit la sol după un zbor fără incidente.

Unity și-a început planarea controlată către Pământ, după ce motorul său rachetă a ars combustibil timp de 60 de secunde, imprimând vehiculului o viteză de 3.700 de kilometri pe oră, de trei ori mai mare decât cea a sunetului.

Durata totală a zborului, inclusiv ascensiunea până la altitudinea de lansare în spațiu, este estimată la aproximativ o oră.

Unity s-a desprins de nava purtătoare și și-a activat motorul rachetă. Branson și echipa se îndreaptă spre limita spațiului cosmic.

Cu circa o oră înainte de zbor, Branson a postat pe contul său de Twitter o fotografie alături de Elon Musk, fondatorul Tesla și, de asemenea, fondatorul companiei SpaceX, care transportă în prezent oameni și resurse materiale pe stația spațială internațională.

"Începe o zi mare. E minunat să începi dimineața alături de un prieten. Mă simt bine, sunt emoționat, sunt pregătit", se spune în explicația atașată fotografiei.

