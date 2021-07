Miliardarul Richard Branson își împlinește visul în spațiul cosmic: "Este extraordinar!"

Avionul rachetă urmează să decoleze duminică după-amiază, în jurul orei locale 7 (ora 16 în România) din New Mexico, pe "umerii" unei aeronave purtătoare care îl va duce la altitudinea de decolare.

Britanicul Branson, 70 de ani, cu o avere estimată la 5,9 miliarde de dolari, spune că vrea să evalueze personal experiența zborului în spațiu cu vehiculul proiectat de compania sa, înainte de a-l pune la dispoziția clienților bogați, în cursul anului viitor.

Compania Virgin Galactic va transmite prin streaming evenimentul.

Un succes al misiunii de azi va încununa un demers început în 2004, presărat cu obstacole.

Planul anunțat inițial de Branson era acela de a face zborul comercial în cosmos disponibil din 2007. Mai multe probleme tehnice, inclusiv o prăbușire soldată cu un deces în 2014, au dus proiectul până în pragul anulării.

În cele din urmă, Branson, cunoscut pentru pasiunea sa pentru experiențele extreme, nu a abandonat iar acum se află la o distanță de câteva ore sau minute de a-și împlini visul.

"Mi-am dorit să ajung în spațiu de când eram copil și îmi doresc ca în următorii 100 de ani să ajut să poată pleca în spațiu sute de mii de oameni. Și de ce nu? Spațiul este extraordinar. Universul este magnific. Vreau ca oamenii să poată privi înapoi către minunatul nostru Pământ și să vină acasă cu dorința de a face tot posibilul pentru a avea grijă de planetă", spune miliardarul.

Richard Branson a postat pe Twitter, cu câteva ore de decolare, următorul mesaj:

"Scopul declarat al misiunii mele acela de a transforma visul călătoriei în spațiu în realitate, pentru nepoții mei, pentru nepoții voștri, pentru toată lume."

