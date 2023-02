Secretarul american al Trezoreriei s-a dus în vizită neanunțată la Kiev | La cât se ridică noul ajutor financiar al SUA pentru Ucraina

Chiar Yellen a semnalat, luni, vizita pe contul său Twitter.

"În urma vizitei președintelui american, mă aflu la Kiev pentru a reafirma angajamentul nostru de nezdruncinat față de Ucraina, pentru a discuta despre modalitățile prin care putem continua sprijinul nostru - inclusiv prin asistență economică - și pentru a aduce un omagiu curajului poporului ucrainean, la un an de la invazia neprovocată a Rusiei", a scris ea, alături de o fotografie care o surprinde în capitala ucraineană.

Potrivit Secretarului Trezoreriei, SUA nu pot permite ca Ucraina să piardă războiul din motive economice, după ce și-a demonstrat capacitatea de a învinge pe câmpul de luptă.

Following @POTUS’s visit to Ukraine, I'm in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia's unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7