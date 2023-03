Șeful Wagner s-a filmat lângă un tanc în Bahmut și i-a transmis un mesaj lui Zelenski | "Întreaga lume va tremura!"

Evgheni Prigojin a respins afirmațiile ucrainenilor, potrivit cărora mercenarii Wagner ar fi suferit pierderi grele și că sunt aproape de a fi eliminați, ca forță de luptă.

"Vom cuceri această frontieră cu demnitate", a spus Prigojin.

"Ministrul (rus) al Apărării v-a spus că, după capturarea Bahmut, se va deschide spațiul operațional. Iar lumea încă nu s-a confruntat cu armata rusă, care este bine pregătită, cu acele unități care nu au intrat încă în luptă, dotate cu toate armele moderne posibile.

Aceste forțe așteaptă să intre în luptă la momentul oportun, imediat după deschiderea spațiului operațional de către Wagner (...) Atunci întreaga lume va tremura", a adăugat el.

Prigojin i s-a adresat, de asemenea, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"O singură rugăminte: scoateți (din oraș) bătrânii și copiii. Și (trimiteți) aici unități normale pregătite de luptă. Trebuie să ne ocupăm de voi aici, acum", a avertizat el.

