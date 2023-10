Poliția americancă a comunicat bilanțul provizoriu al crimelor în masă din Lewiston: cel puțin 18 oameni uciși

Autoritățile au organizat o conferință de presă la Primăria din Lewsiton, la 15 ore după atacurile mortale

Cel puțin 18 persoane au fost ucise în atacurile armate în masă comise miercuri seară în orașul Lewiston din statul american Maine.

Anunțul a fost făcut joi seară (după fusul orar al României) de Janet Mills, guvernatoarea statului american, într-o conferință de presă.

Alte 13 au fost rănite, a precizat ea.

Cadavrele șapte dintre persoanele ucise au fost găsite la o sală de bowling, Just-In-Time Recreation, a declarat William G. Ross, de la poliția statului Maine.

Cele șapte victime sunt o femeie și șase bărbați. Toți au murit în urma rănilor provocate prin împușcare de atacator.

Alți opt bărbați au fost împușcați mortal la localul Schemengees Bar & Grille.

Reprezentantul poliției a menționat încă trei victime, ale căror cadavre au fost transportate la morgile spitalelor locale.

Poliția îl căuta, încă, pe suspect la ora acestei actualizări.

În primele ore după atacuri, Biroul șerifului din districtul Androscoggin a difuzat fotografii ale acestui individ, identificat ulterior drept Robert Card, un bărbat de 40 de ani.

