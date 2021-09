Talibanii au biciuit femei ieșite la protest în Kabul după anunțarea guvernului interimar și i-au bătut pe jurnaliștii locali

Participantele la acțiunea de protest au afișat mesaje în care acuzau absența reprezentării femeilor în noua structură de putere de la Kabul.

"Niciun guvern nu poate interzice prezența femeilor", scria pe una dintre pancarte.

Pe o alta era fotografia femeii-polițist din provincia Ghor, însărcinată în opt luni și care a fost ucisă în fața membrilor familiei sale, aparent de către talibani care vorbeau limba arabă.

Talibanii, care au negat implicarea în acest omor, au spus că au demarat o investigație.

Miercuri, la Kabul, mai multe relatări concordante ale martorilor locali arată cum talibanii au reprimat violent ultimul protest pentru drepturile femeilor.

O participantă care spune că a ieșit în stradă pentru că femeile afgane nu au nicio reprezentare în noul guvern a declarat că militanții le-au lovit pe mai multe protestatare cu biciul și le-au spus să se ducă acasă.

Imagini care atestă spusele femeii au fost difuzate de CNN. În scurta secvență, la momentul 00:18 se observă un bărbat în veșminte specific talibane, care lovește în mod repetat o femeie cu un bici.

Atenție, imagini cu posibil efect emoțional!

Martora citată de CNN a spus că nu doar femeile ieșite la protest au fost lovite de talibani, ci și mai mulți jurnaliști care relatau despre acest eveniment.

Reprezentantul unei publicații electronice din Kabul, Elyas Nawandish, a postat pe Twitter imagini cu doi dintre jurnaliștii săi care au fost răniți de militanți la protest.

"Taqi Daryabi și Neamat Naqdi, doi reporteri de la @Etilaatroz au fost bătuți rău de talibani după ce au fost arestați. Au fost despărțiți, băgați în camere separate și bătuți. Au ajuns la spital", a precizat jurnalistul.

Agenția afgană TOLO News precizează că cinci reporteri ai publicației menționate au fost arestați de talibani.

Five journalists from Etilaatroz, a daily newspaper in Kabul, have been arrested by Taliban, Zaki Daryabi, the editor in chief of the newspaper, said today.#TOLOnews pic.twitter.com/TdyxCPyWhO