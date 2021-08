Cum s-au schimbat talibanii: civili bătuți la sânge, cu furtunul, la aeroportul din Kabul. O femeie și un copil, lăsați inconștienți de "corecția" islamiștilor

Los Angeles Times relatează că talibanii au bătut cu paturile armelor, cu bețe, bucăți de furtun și funii cu noduri mai mulți dintre oamenii strânși în apropierea aeroportului, mânați aici de speranța că vor putea pleca din țară, de teroarea perspectivei de a trăi sub rigorile Sharia sau de ambele.

Câteva dintre persoanele care au simțit pe pielea lor cum funcționează aparatul de ordine taliban încercaseră în prealabil să se strecoare în perimetrul aeroportului printr-o gaură în gard.

Alte persoane stăteau, pur și simplu, ghemuite pe asfalt, sub soarele nemilos, și nu le-a rămas altceva de făcut decât să încerce să se protejeze, pe cât posibil, de lovituri.

Pentru că, odată porniți să bată oameni, talibanii au lovit tot ce le-a ieșit în cale.

Indiferent cine au fost cei care au a declanșat furia militanților, bătaia au încasat-o mulți alții dintre civilii de la aeroport.

Fotograful Marcus Tam, care a surprins imaginile incidentului, a fost lovit, la rândul său, cu biciul pe picior de un militant.

Tam încerca să ia un cadru cu un insurgent îndreptând arma spre mulțimea în care se aflau femei și copii.

De altfel, talibanii și-au descărcat în voie armele în aer, terorizând mulțimea.

Cel puțin o duzină de oameni au fost răniți, menționează Los Angeles Times.

O femeie și un copil au fost lăsați în stradă, plini de sânge.

Oamenii i-au tras de acolo și i-au pus într-un taxi Toyota Corolla, care a demarat.

Atenție, imaginile următoare sunt din categoria celor cu impact emoțional!

*GRAPHIC WARNING* Taliban fighters use gunfire, whips, sticks and sharp objects to maintain crowd control over thousands of Afghans who continue to wait for a way out, on airport road. At least half dozen were wounded while I was there, including a woman and her child. #Kabul pic.twitter.com/a2KzNPx07R