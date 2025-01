A murit Marianne Faithfull, muza Rolling Stones şi una dintre cele mai mari figuri ale rock-ului anilor '60

Cântăreața și actrița britanică Marianne Faithfull, muza Rolling Stones. Sursa foto: Getty Images

Cântăreața și actrița britanică Marianne Faithfull, muza Rolling Stones şi una dintre cele mai importante figuri ale rock-ului anilor '60, a murit la vârsta de 78 de ani, la Londra, a anunțat joi un purtător de cuvânt într-un comunicat remis AFP și Reuters, citat de Agerpres.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea cântăreței, compozitoarei și actriței Marianne Faithfull. Ea s-a stins din viață liniștită la Londra astăzi, alături de familia ei. Ne va lipsi mult", a spus purtătorul de cuvânt.

Marianne Faithfull a fost muza Rolling Stones

Muza folk-rock-ului anilor 1960, cântăreața Marianne Faithfull a fost descoperită de managerul de la Rolling Stones, Andy Oldham.

Când cântărețul Mick Jagger și chitaristul Keith Richards au scris balada, When Tears Go By, au respins-o spunând că e „o tâmpenie”.

Așa că Oldham i-a dat-o Marriannei Faithfull. Melodia nu fusese scrisă pentru ea, dar, spunea ea, „se potrivea atât de perfect încât ar fi putut fi scrisă chiar pentru mine”.

Clasicul melancolic, cântat cu vocea ei detașată și de iarnă, a propulsat-o pe Marianne, la doar 17 ani, în Top 10 britanic.

Rolling Stones au fost atât de dezamăgiți că au ratat un hit încât au înregistrat propria lor variantă un an mai târziu, relatează BBC.

Marcată de suișuri și coborâșuri legate de problemele de toxicomanie, cariera ei s-a evidențiat în teatru și cinema, sub îndrumarea lui Jean-Luc Godard, Sofia Coppola și Patrice Chéreau, printre alții.

Cine este Marianne Faithfull

Marianne Faithfull s-a născut pe 29 decembrie 1946, la Londra, dintr-un tată ofițer, spion al Majestății Sale, și o baronesă austriacă de origine evreiască.



După „As Tears Go By" au venit și alte succese: „Come and Stay With Me" „This Little Bird", „Summer Nights".

Însă cântăreața, pe atunci în relație cu Mick Jagger, a fost atrasă de ceea ce ea a numit 'circul permanent' al lui Stones și a devenit dependentă de heroină.



Ceea ce a urmat, în anii 1970, a fost o tentativă de sinucidere, sfârșitul relației ei cu Mick Jagger, pierderea custodiei fiului ei, născut dintr-o uniune anterioară, și o coborâre în iad pe străzile din districtul Soho, din Londra.



Supraviețuiește cu greu unei supradoze, dar drogurile și țigările i-au afectat vocea.



Dar oricât de rău a căzut, Faithfull a revenit mereu. Ea a lansat 21 de albume solo, inclusiv „Broken English" aclamat de critici în 1979, care i-a adus o nominalizare la Grammy, a scris trei autobiografii și a avut o carieră de actorie în film.



După o perioadă punk, în care a cântat melodii precum „Why D'Ya Do It?", „Working Class Hero" de John Lennon, „Broken English" (1979), o cură de dezintoxicare i-a permis să revină în atenția publicului în anii 1990, când s-a întors la muzică, scenă, televiziune și cinema.



Cea mai recentă revenire a ei a fost în 2020, când s-a îmbolnăvit de COVID-19 în primele zile ale pandemiei și a intrat în comă fiind internată trei săptămâni la un spital din Londra.



În martie 2022, Faithfull a fost internată la Denville Hall, o casă de vârstnici din Londra care găzduiește actori și alți profesioniști din domeniu, potrivit media.