Un penthouse spectaculos care se întinde pe patru etaje a fost scos la vânzare într-o clădire cum nu mai e alta în lume

Un penthouse din cel mai subțire zgârie-nori din lume, situat în Manhattan, este scos la vânzare pentru 110 milioane de dolari. FOTTO: Getty Images

Un penthouse din "cel mai subțire zgârie-nori" din lume, situat în Manhattan, este scos la vânzare pentru 110 milioane de dolari, scrie CNN.

Această locuință spectaculoasă, întinsă pe patru etaje – un așa-numit „quadplex” – ocupă etajele 80 până la 83 ale turnului Steinway, o clădire înaltă de 435 de metri, care oferă priveliști impresionante asupra Central Park.

Apartamentul include o „zonă pentru divertisment” la primul etaj, un „dormitor principal” la al treilea, iar la ultimul etaj – o zonă cu bar și sală de proiecție. Proprietatea dispune, în total, de cinci dormitoare, șase băi, două terase și o panoramă de 360 de grade asupra orașului New York.

Clădirea Steinway Tower, cunoscută oficial drept 111 West 57th Street, a fost finalizată în anul 2022 pe locul unde se afla odinioară celebra fabrică de piane Steinway & Sons. Proiectată de biroul de arhitectură SHoP Architects în colaborare cu Studio Sofield, clădirea este una dintre cele mai înalte din emisfera vestică și deține recordul pentru cel mai mare raport înălțime-lățime din lume: 24:1.

Designul turnului este inspirat din epoca de aur a New Yorkului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă caracterizată printr-o explozie de bogăție și un avânt spectaculos în construcția de zgârie-nori, potrivit arhitecților.

Fațada amețitoare a clădirii pare să se transforme de-a lungul zilei, pe măsură ce lumina soarelui schimbă nuanțele și textura blocurilor din teracotă. La interior, designerii au creat o atmosferă de opulență folosind materiale precum marmura, calcarul, oțelul oxidat și catifeaua în spațiile comune. De asemenea, pereții sunt decorați cu opere de artă semnate de Pablo Picasso și Henri Matisse.

Clădirea dispune de numeroase facilități de lux, inclusiv o piscină de 25 de metri, saloane private pentru luat masa și o terasă.

„Cu toții am fost în locuri extrem de luxoase, dar eu am vrut să creez o clădire care nu ar putea exista nicăieri altundeva în lume,” a declarat William Sofield, fondatorul Studio Sofield, pentru CNN în 2022. „Știu că multe persoane care vor cumpăra aici au deja mai multe case. Tocmai de aceea am vrut să creez o experiență unică, care să poată fi trăită doar în New York.”

Un nou record imobiliar pe „Billionaire’s Row”

Steinway Tower este amplasat pe faimosul Billionaire’s Row din New York, o zonă unde zgârie-norii extrem de subțiri – supranumiți „pencil towers” – continuă să apară. Printre vecinii impunători se numără și Central Park Tower, care este al doilea cel mai înalt zgârie-nori din oraș, după One World Trade Center.

Deși apartamentele tip „quadplex” sunt extrem de rare, o altă proprietate de acest tip din apropiere – un apartament de 24.000 de metri pătrați situat la 220 Central Park South – a stabilit un record în 2019, devenind cea mai scumpă locuință vândută vreodată în Statele Unite, la un preț de 238 de milioane de dolari.