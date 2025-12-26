Cazul ciudat al fraților care s-au întâlnit pentru prima dată, după mai bine de 60 de ani. Cum au fost despărțiți și regăsirea

Russell și Peter s-au întâlnit pentru prima dată după mai bine de 60 de ani FOTO: fotografie de familie

A fost o călătorie de 10.000 de mile și 23 de ore pentru o întâlnire pregătită de mai bine de 60 de ani, dar Russell Gower și-a întâlnit în sfârșit fratele mai mare pentru prima dată, față în față.

La începutul acestei luni, Russell Gower, de 64 de ani, a plecat de acasă, din sudul Țării Galilor, până la Brisbane, Australia, pentru a se întâlni cu fratele său Peter, de 69 de ani. El spune că momentul a fost „natural”, fără nicio urmă de stâjenire, adăugând că „nu a existat nimic altceva decât bucurie”.

Reîntâlnirea fraților despărțiți va fi marcată printr-o mare petrecere de familie la Brisbane, în perioada Crăciunului, potrivit BBC.

Cum au fost despărțiți cei doi frați

Cei doi bărbați s-au născut la Londra, părinții lor fiind Ray și Jill.

Peter s-a născut când Jill avea doar 15 ani și nu era căsătorită cu Ray, o situație stigmatizată în anii 1950, așa că el a fost dat spre adopție și dus în Australia.

Ray și Jill, care au murit amândoi între timp, s-au căsătorit după ce primul lor fiu a fost adoptat. Câțiva ani mai târziu l-au avut pe Russell, iar apoi au mai avut și o fiică, Jackie, care a murit și ea.

Peter și-a trăit cea mai mare parte a vieții în Australia fără să cunoască adevărul despre familia sa biologică, însă acum câțiva ani sora lui i-a spus că, de fapt, fusese adoptat.

Nepoata lui din Australia l-a găsit apoi pe Russell, care locuiește de peste 30 de ani în Llanharan, Țara Galilor. Teste ADN au confirmat legătura de rudenie.

Russell aflase de la sora lui, încă din adolescență, că mai avea un frate care fusese adoptat, însă mama lor nu a vrut să vorbească niciodată în mod direct despre Peter.

În 2007, când Jill era pe moarte, l-a chemat la ea pe Russell spunându-i: „Este ceva ce trebuie să-ți spun”. Russell este convins că voia să-i vorbească despre fratele lui, dar Jill a murit înainte să apuce să spună ceva.

„Mama mea a fost, evident, profund traumatizată de această experiență, deși eu nu mi-aș fi dat seama niciodată. I-a spus în cele din urmă surorii mele. Nu știu cum a reușit să-și ducă viața mai departe după ce a pierdut un copil în asemenea circumstanțe. Probabil s-a întrebat în fiecare zi ce făcea. Cum a fost prima lui zi de școală. Dacă a avut copii... Trebuie să fi fost extrem de greu pentru ea”, a spus el.

Prima întâlnire a celor doi frați

Russell, un fost manager de operațiuni în comerțul cu amănuntul într-o brutărie, este căsătorit și are o fiică, dar a călătorit singur în Australia pentru prima întâlnire.

El încercase cu câțiva ani în urmă să-și găsească fratele în Australia, însă demersurile sale nu au avut succes.

Momentul în care cei doi bărbați, cu aspecte fizice remarcabil de asemănătoare, s-au întâlnit și și-au strâns mâna pe aleea casei lui Peter din Brisbane a fost surprins pe cameră de rudele care au ajutat la organizarea întâlnirii.

Întreaga familie extinsă, formată din 17 persoane, se va reuni acum pentru o mare sărbătoare de Crăciun.

Russell a spus că a fost precaut înainte de întâlnire, însă fratele său i-a transmis că nu poartă nici resentimente, nici amărăciune legate de adopție.

Despre sentimentele sale dinaintea întâlnirii, el a spus: „Nu aveam, de fapt, nimic în comun în afară de sânge. A avut o viață complet diferită, de cealaltă parte a lumii, și o educație complet diferită. Eram puțin îngrijorat în legătură cu asta, dar temerile mi-au fost rapid risipite. Totul a părut natural încă de la început. Când i-am strâns mâna și și-a pus brațul pe umărul meu, am știut pur și simplu. Era ceva acolo. Parcă eram construiți la fel.”

El a mai spus că amândoi „s-au emoționat puțin” când i-a spus lui Peter că ar fi fost ziua de naștere a mamei lor, a 85-a.

„A fost pur și simplu o coincidență că eu și el am petrecut timp împreună chiar în ziua în care ea ar fi împlinit 85 de ani. Parcă s-au aliniat astrele”, a spus Russell.

„Sunt sigur că ar fi fost încântată să-și vadă cei doi băieți ieșind la o bere și o discuție. A fost ceva neprețuit. Este, într-adevăr, un destin. Aș fi putut să-mi trăiesc întreaga viață fără să-l găsesc, iar acum, din senin, iată-ne aici”, a mai spus Russell.

Cu „atât de multe de recuperat”, cei doi încep să se întrebe dacă vizita de trei săptămâni va fi suficient de lungă.

„Mi-a schimbat lumea”, a spus Russell. „Nu putea veni într-un moment mai bun. Orice zi ar fi fost minunată, dar să fiu invitat acolo de Crăciun este cu adevărat special. Nu m-am gândit niciodată că voi spune asta, dar voi face un grătar de Crăciun cu fratele meu. Incredibil”, a mai spus Russell.