Când sunt Rusaliile în 2026. Zile libere pentru români. Cât durează minivacanța

Rusaliile sunt cunoscute și ca Pogorârea Sfântului Duh.

Românii se vor bucura de un nou weekend prelungit în primăvară, cu zile libere de Rusalii 2026, una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox.

Sărbătorim Rusaliile pe 31 mai 2026

Rusaliile, cunoscute și ca Pogorârea Sfântului Duh, vor fi celebrate în 2026 duminică, pe 31 mai. Sărbătoarea are o dată variabilă, fiind celebrată la 50 de zile după Paște.

Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcând momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor.

În România, Rusaliile sunt recunoscute ca sărbătoare legală, ceea ce înseamnă că angajații beneficiază de zile libere.

A doua zi de Rusalii este liberă

Pe lângă ziua de duminică, și luni, 1 iunie 2026, este zi liberă legală cu ocazia celei de-a doua zile de Rusalii. În plus, aceeași zi coincide cu Ziua Copilului, de asemenea zi nelucrătoare în România.

Astfel, românii vor avea parte de o minivacanță de trei zile, între 30 mai (sâmbătă) și 1 iunie (luni).

Pentru cei care își pot lua o zi liberă suplimentară, această perioadă poate fi extinsă, devenind o oportunitate ideală pentru călătorii sau relaxare.