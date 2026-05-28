Programul magazinelor de Rusalii în 2026. Când e deschis la Lidl, Carrefour, Kaufland, Mega Image, Profi, Penny și La Cocoș

1 minut de citit Publicat la 16:05 28 Mai 2026 Modificat la 16:05 28 Mai 2026

Românii care își fac planurile pentru minivacanța de la finalul lunii caută deja informații despre programul magazinelor de Rusalii. Vestea bună este că majoritatea supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor vor funcționa după program normal în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, chiar dacă 1 iunie este zi liberă legală, fiind și Ziua Internațională a Copilului.

Marii retaileri nu au anunțat restricții speciale de program pentru Rusalii, iar activitatea comercială va continua aproape fără modificări în cele mai multe orașe din România.

Program Kaufland de Rusalii în 2026

Magazinele Kaufland vor funcționa după programul obișnuit în minivacanța de Rusalii. În funcție de locație, programul standard este:

Luni – Sâmbătă: 07:00 – 22:00

Duminică: 08:00 – 21:00

Program Carrefour de Rusalii în 2026

Magazinele Carrefour vor rămâne deschise după orarul normal și în perioada Rusaliilor.

Program orientativ:

Luni – Duminică: 07:00 – 22:00

Program Penny de Rusalii în 2026

Și magazinele Penny vor păstra programul standard în minivacanța de Rusalii.

Programul obișnuit este:

Luni – Sâmbătă: 07:30 – 22:00

Duminică: 08:00 – 20:00

Program Lidl de Rusalii în 2026

Magazinele Lidl din România vor avea program normal în perioada 30 mai – 1 iunie.

Programul anunțat este:

Sâmbătă, 30 mai: 07:00 – 22:00

Duminică, 31 mai: 08:00 – 20:00

Luni, 1 iunie: 07:00 – 22:00

Program Auchan de Rusalii în 2026

Auchan va funcționa după programul obișnuit în minivacanța de Rusalii.

Programul standard al magazinelor este:

Zilnic: 07:00 – 22:00

Program Mega Image de Rusalii în 2026

Mega Image va păstra programul normal în perioada sărbătorii.

Programul orientativ este:

Luni – Duminică: 07:00 – 22:00

Program La Cocoș de Rusalii 2026

Magazinele La Cocoș vor funcționa normal de Rusalii.

Pentru magazinele din București (Vitantis) și Ploiești, programul standard este:

Luni – Sâmbătă: 07:30 – 20:30

Duminică: 07:30 – 18:30

Programul la mall-uri în București de Rusalii 2026

AFI Cotroceni

Mall-ul va funcționa după programul obișnuit:

10:00 – 22:00

Băneasa Shopping City

Program normal:

10:00 – 22:00

ParkLake Shopping Center

Centrul comercial din Titan nu modifică programul:

10:00 – 22:00

Promenada Mall

Magazinele vor fi deschise după programul standard:

10:00 – 22:00

Plaza România

Program normal:

10:00 – 22:00

Sun Plaza

Mall-ul din Berceni va funcționa fără modificări:

10:00 – 22:00

Mega Mall

Program normal în perioada Rusaliilor:

10:00 – 22:00

Veranda Mall

Program obișnuit:

10:00 – 22:00

București Mall Vitan

Centrul comercial va funcționa după programul standard:

10:00 – 22:00

Important: Programul poate varia în funcție de oraș, centru comercial sau politica fiecărui magazin. Unele unități cu program prelungit sau non-stop pot avea orar diferit față de cel standard afișat la nivel național. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al magazinului din zona lor înainte de deplasare.