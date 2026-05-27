Cine a câștigat finala Chefi la cuțite, sezonul 17, și a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 11:08 27 Mai 2026 Modificat la 11:09 27 Mai 2026

Finaliștii Chefi la Cuțite, sezonul 17 FOTO: Antena 1

Emoţiile au fost la cote maxime marți seară, în marea finală a Chefi la Cuţite. Marina Luca este marea câştigătoare a sezonului 17. După o luptă dură în bucătărie, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner pleacă acasă cu trofeul și 30.000 de euro.

Finala Chefi la cuțite a adus în lupta pentru marele trofeu patru concurenți: Alexandru Dodoaia, deținătorul cuțitului de aur al chef-ului Richard Abou Zaki, Marina Luca, cuțitul de aur al chef-ului Alexandru Sautner, dar și Vladimir Popa și Ștefan Turian.

Înainte de startul primei probe, finaliștii au avut de trecut printr-un moment decisiv: formarea echipelor pentru ultima etapă a competiției. Prezentatoarea Irina Fodor a anunțat că alegerea colegilor se va face în funcție de numerele extrase de concurenți dintr-un bol, o procedură care a răsturnat strategiile pregătite dinainte și a schimbat calculele făcute de finaliști.

„Tehnici de gătit”, provocarea decisivă a finalei

Marea finală a adus și o premieră în istoria emisiunii. Preparatele concurenților au fost evaluate de un juriu format din chef Vlad Pădurescu, chef Radu Ionescu, Gabriela Pascariu, Marian Cernat, Ana Consulea, Alex Antal, Melinda Kutasi Teohari, Florin Ivan și Alex Burcă. Pentru prima dată la „Chefi la cuțite”, din juriu a făcut parte și Manfredi Maretti, editor italian cunoscut pentru activitatea sa în domeniile culturii, artei și gastronomiei.

Tema finalei a fost „Tehnici de gătit”, iar concurenții au avut de trecut prin trei probe complexe: starter, fel principal și desert. Pentru prima probă, aceștia au trebuit să realizeze un preparat folosind tehnica de confiere, în timp ce felul principal a avut la bază tehnica japoneză yakitori. Provocarea s-a încheiat cu un desert preparat prin metoda sous-vide, una dintre cele mai spectaculoase și precise tehnici culinare moderne.

Alexandru Sautner: „Mi-a demonstrat astăzi că a fost cea mai bună”

La finalul competiției, emoțiile au fost la cote maxime. Vizibil impresionat de parcursul Marinei Luca, chef Alexandru Sautner a evidențiat transformarea concurentei de-a lungul sezonului.

„După un sezon atât de greu, am reușit să câștig cu un patiser, dar ce patiser. Am crezut în ea, am motivat-o și am încercat să-i transmit încrederea mea. Astăzi mi-a demonstrat că a fost cea mai bună. După doar trei zile de competiție voia să plece acasă, iar acum a realizat niște farfurii care au impresionat pe toată lumea”, a declarat chef-ul.

La rândul său, Marina Luca nu și-a putut stăpâni emoțiile după anunțarea rezultatului.

„Nu știu cum să mă bucur. Plâng de fericire și mă bucur că nu am renunțat la început. Sunt înconjurată de oameni minunați. Sper că mama mea este mândră de mine și sper că am inspirat foarte mulți oameni”, a mărturisit câștigătoarea sezonului 17.