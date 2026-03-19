Kevin Spacey a încheiat o înțelegere cu trei bărbați care l-au acuzat de agresiune sexuală. Procesul civil intentat a fost suspendat

Actorul Kevin Spacey, în Italia, septembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Celebrul actor Kevin Spacey a convenit o soluționare extra-judiciară cu trei bărbați care îl dăduseră în judecată după ce l-au acuzat de agresiune sexuală. Cazurile civile urmau să ajungă în instanța superioară anul acesta, însă aceste proceduri au fost acum suspendate, în urma înțelegerii, potrivit BBC.

Bărbații au susținut că Spacey i-a agresat între 2000 și 2013.

Câștigătorul Oscarului, în vârstă de 66 de ani, neagă toate acuzațiile de comportament necorespunzător. Separat, el a fost achitat de nouă acuzații de infracțiuni sexuale într-un proces penal în 2023.

Doi dintre bărbații care l-au acuzat pe starul câștigător de Oscar în timpul procesului penal au depus și plângeri civile la instanța superioară.

Un bărbat, cunoscut doar ca LNP, a susținut că Spacey „l-a agresat deliberat” de aproximativ 12 ori între 2000 și 2005.

Altul, menționat ca GHI, spune că l-a întâlnit pe Spacey printr-un atelier la teatrul Old Vic din Londra și a afirmat că a „suferit daune psihice și pierderi financiare” ca urmare a unei agresiuni în 2008.

Spacey a fost director artistic al Old Vic între 2004 și 2013.

Al treilea bărbat, Ruari Cannon, a renunțat la dreptul la anonimat.

El a jucat în piesa lui Tennessee Williams Sweet Bird of Youth la Old Vic în 2013 și a susținut că Spacey l-a pipăit la o petrecere după premiera pentru presă a spectacolului.

Cannon a participat la un documentar Channel 4, Spacey Unmasked, în 2024.

Spacey a spus că acuzația este „ridicolă și nu s-a întâmplat niciodată”.

La o ședință din această lună, avocații reclamanților au spus că dovezile a șapte martori suplimentari, care susțin comportamente abuzive similare, ar trebui să fie audiate când cazul va ajunge în instanță.

La aceeași ședință s-a aflat că Ruari Cannon a ajuns la o înțelegere cu Old Vic.

Nu au fost dezvăluite detalii despre înțelegerile dintre Spacey și reclamanții săi.

Kevin Spacey a anunțat că este gay în 2017, după ce apăruseră deja acuzații de hărțuire sexuală

Kevin Spacey a recunoscut public că este gay. În octombrie 2017, el a declarat într-un comunicat oficial că este gay și a afirmat că „îmi cer scuze celor pe care i-am rănit sexual sau emoțional”.

Această declarație a venit în contextul în care mai multe acuzații de agresiune sexuală au fost aduse împotriva lui, dar orientarea sa sexuală nu a fost legată direct de aceste acuzații.

„Am mult respect și admirație pentru Anthony Rapp ca actor. Sunt extrem de îngrozit să aud povestea lui. Sincer, nu îmi amintesc întâlnirea respectivă; ar fi fost acum peste 30 de ani. Dar, dacă m-am comportat așa cum descrie el, îi datorez cea mai sinceră scuză pentru ceea ce ar fi fost un comportament profund inadecvat, aflat sub influența alcoolului, și îmi pare rău pentru sentimentele pe care el spune că le-a purtat cu el în toți acești ani.

Această poveste m-a determinat să mă confrunt cu alte lucruri din viața mea. Știu că există povești despre mine și că unele au fost alimentate de faptul că am fost atât de protector cu privire la viața mea privată. Așa cum știu cei mai apropiați de mine, în viața mea am avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei.

Am iubit și am avut întâlniri romantice cu bărbați de-a lungul vieții mele și aleg acum să trăiesc ca un bărbat gay. Vreau să mă ocup de acest lucru onest și deschis, iar asta începe cu examinarea propriului meu comportament.”, a fost mesajul transmis de Kevin Spacey, pe rețelele sociale, în 2017.