Kevin Spacey spune că nu mai are casă și că acuzațiile de agresiune sexuală l-au ruinat: „Locuiesc prin hoteluri și Airbnb-uri”

2 minute de citit Publicat la 12:00 22 Noi 2025 Modificat la 12:06 22 Noi 2025

Foto: Getty Images

Actorul Kevin Spacey spune că „nu mai are casă” și că acuzațiile de agresiune sexuală împotriva sa l-au ruinat, conform CNN, care citează un interviu pe care actorul l-a dat publicației britanice The Daily Telegraph.

Spacey spune că acuzațiile de agresiune sexuală care i s-au adus începând din 2017 l-au ruinat și că, din acest motiv, și-a pierdut inclusiv casa.

În 2022, un juriu din New York a stabilit că Spacey nu este vinovat de acuzația că l-ar fi agresat pe actorul Anthony Rapp la o petrecere din 1986. În 2023, de asemenea, Spacey a fost achitat de un tribunal londonez într-un dosar separat.

„Costurile acestor șapte ani de procese au fost astronomice. Am avut foarte puține venituri, iar aproape tot ce aveam s-a cheltuit”, a declarat el.

„Toate lucrurile mele sunt în depozit și sper că, la un moment dat, dacă situația se îmbunătățește, să pot să mă decid unde să mă stabilesc din nou”, a adăugat actorul.

Spacey spune că locuiește „în hoteluri, în Airbnb-uri” și că se mută constant pentru a găsi de lcuru.

„Literalmente nu am casă, asta încerc să explic”, a mai spus el, adăugând și că situația lui financiară „nu e grozavă”.

Acuzațiile de agresiune sexuală i-au distrus cariera lui Spacey

În vârstă de 66 de ani, Spacey a avut o carieră de succes ca actor de teatru, dar și de film. A câștigat Oscaruri în 1995 și în 1999.

Între 2004 și 2015 a fost director artistic la teatrul Old Vic din Londra. Foarte faimos a devenit pentru rolul lui Frank Underwood în serialul Netflix „House of Cards”.

În 2017, Anthony Rapp l-a acuzat pe Spacey că i-a făcut avansuri sexuale în 1986, pe vremea când Rapp avea 14 ani și Spacey 26.

Ulterior, au apărut și alte acuzații de agresiune sexuală la adresa lui, iar Netflix a decis să-l concedieze și a rupt toate legăturile cu el. De asemenea, scenele sale din „All the Money in the World” au fost refilmate pentru a-l elimina din film.

Spacey a negat mereu acuzațiile care i s-au adus și a susținut că nu a avut un comportament inadecvat sau infracțional.

În ciuda victoriilor sale în instanță împotriva acestor acuzații, Spacey încă nu a fost reabilitat la Hollywood și nu mai are o prezență publică semnificativă.

„Suntem în legătură cu niște oameni extrem de puternici care vor să mă pună din nou la treabă”, a declarat Spacey. Anterior, el a primit mai multe declarații de sprijin din partea unor colegi precum Sharon Stone sau Liam Neeson.

„Totul se va întâmpla la momentul potrivit. Dar o să spun și că eu cred că industria așteaptă să i se dea permisiunea – din partea cuiva care este într-o poziție de uriaș respect și autoritate”.