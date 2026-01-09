O femeie a depus la poliție plângere împotriva soțului pentru că i-a ascuns faptul că era chel

O femeie a depus o plângere la poliție împotriva soțului ei pentru că i-a ascuns că are chelie FOTO: Getty Images

O femeie din India a depus o plângere la poliție împotriva soțului ei, cu care este căsătorită de doi ani, susținând că a fost indusă în eroare în privința aspectului său fizic.

Lavika Gupta, din orașul Noida, a depus recent o plângere la poliție împotriva soțului ei și a patru membri ai familiei acestuia, acuzând că a fost înșelată atunci când a acceptat să se căsătorească în anul 2024. Printre acuzații, femeia susține că i s-a promis un bărbat cu păr bogat și sănătos, însă s-a căsătorit cu un bărbat chel care purta o perucă, potrivit Times of India.

Potrivit Raportului de Informare Inițială (FIR) depus la secția de poliție Bisrakh, Lavika Gupta și Sanyam Jain s-au căsătorit la data de 16 ianuarie 2024. Soția afirmă că a fost indusă în eroare încă de la început, Jain și familia sa ascunzând mai multe detalii legate de aspectul său fizic, nivelul de educație și situația financiară.

„După căsătorie, am descoperit că soțul meu absolvise doar clasa a XII-a, în timp ce în biografia matrimonială apărea că avea o diplomă de licență în comerț. De asemenea, a mințit spunând că venitul său era de 20.000 de dolari. În acest fel, am fost grav înșelată”, se spune în plângere.

Gupta a adăugat că, atunci când a acceptat căsătoria cu Sanyam, i s-a promis un bărbat cu „păr des”, însă ulterior a aflat că soțul ei era chel și purta un implant sau o proteză capilară pentru a-și ascunde lipsa părului.

„Femeia a mai susținut că soțul ei a agresat-o în timpul unei călătorii în străinătate și a făcut presiuni asupra ei să aducă marijuana din Thailanda în India”, a declarat un ofițer de la secția de poliție Bisrakh jurnaliștilor.