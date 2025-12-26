Orașul în care temperatura a scăzut până la -45 de grade Celsius vineri dimineață

Temperaturile au coborât până la -45 de grade Celsius vineri dimineață, în orașul chinez Genhe FOTO: Hepta

Vineri dimineață, temperaturile au coborât până la -45 de grade Celsius într-un oraș situat în nord-estul extrem chinez, dar, cu toatea acestea, viața nu s-a oprit în loc pentru comunitate.

Piața în aer liber a orașului Genhe s-a deschis ca de obicei, iar clienții nu au întârziat să apară.

Și chiar dacă gerul a fost mai crunt decât era de așteptat pentru această perioadă, câteva grupuri de turiști și-au făcut curaj să viziteze orașul. Iar un vlogger și-a instalat camera în fața unui termometru urban, transmițând în direct modificările suferite de temperatură.

Genhe este un oraș situat în nord-estul extrem al Mongoliei Interioare, China, fiind sub administrația orașului Hulunbuir. Cu o suprafață de aproximativ 19.659 km pătrați și o populație de circa 130.000 de locuitori (date din 2019), Genhe este cunoscut drept unul dintre cele mai reci orașe din China, supranumit „Polul Rece al Chinei”. Clima sa subarctică, influențată de musoni, are o temperatură medie anuală de -3,56 grade Celsius, cu ierni extrem de lungi și geroase (până la -50°C sau mai jos) și veri scurte și răcoroase.

Orașul este înconjurat de vaste păduri și Munții Marele Khingan, oferind peisaje naturale spectaculoase, inclusiv zone umede (cum ar fi Genhe Wetland) și păduri străvechi de mesteacăn. Economia se bazează pe resurse forestiere, agricultură limitată și un sector turistic în creștere.

Genhe atrage turiști prin frumusețea sa naturală și culturală, în special prin comunitatea etnică Evenki (Ewenki) din township-ul Aoluguya, unde trăiesc ultimii crescători de reni din China, păstrând tradiții antice de vânătoare și viață nomadă. Iarna oferă peisaje de vis cu zăpadă și chiciură, iar vara este ideală pentru ecoturism și observarea faunei sălbatice.