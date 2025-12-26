Mare sărbătoare într-un sat italian unde s-a născut primul copil după 30 de ani. Lara a devenit instantaneu o vedetă

Piața centrală din Pagliara dei Marsi FOTO: Instagram/ Pagliara dei Marsi

În satul Pagliara dei Marsi din regiunea italiană Abruzzo din Italia populația a scăzut atât de mult în ultimii ani încât acum numărul pisicilor este mai mare decât cel al oamenilor.

Dar anul acesta s-a întâmplat ceva extrem de rar, ce le dă speranță oamenilor că lucrurile s-ar putea schimba în viitor: în luna martie, în sat s-a născut un copil.

Lara Bussi Trabucco este primul copil născut în Pagliara dei Marsi după aproape 30 de ani, „mărind” populația satului la aproximativ 20 de locuitori, potrivit The Guardian.

Botezul ei, oficiat în biserica din fața casei sale, a fost evenimentul la care a participat întreaga comunitate – inclusiv pisicile – iar noutatea de a avea un bebeluș în sat este atât de mare încât ea a devenit principala atracție turistică.

„Oameni care nici măcar nu știau că Pagliara dei Marsi există au venit aici doar pentru că au auzit de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco. „La doar nouă luni, este faimoasă”.

Criza demografică din Italia

Sosirea Larei este un simbol al speranței, dar și un memento sobru al agravării crizei demografice din Italia.

În 2024, numărul nașterilor din țară a atins un minim istoric de 369.944, continuând un trend negativ de 16 ani, potrivit datelor Istat, agenția națională de statistică. Rata fertilității a scăzut, de asemenea, la un nivel record: în 2024, femeile de vârstă fertilă au avut în medie 1,18 copii, una dintre cele mai scăzute rate din UE.

Motivele declinului sunt numeroase, de la insecuritatea locurilor de muncă și valul masiv de emigrare a tinerilor, la sprijinul insuficient pentru mamele care lucrează și, ca și în alte țări, creșterea infertilității masculine. În plus, tot mai mulți oameni aleg pur și simplu să nu aibă copii.

Datele preliminare ale Istat pentru primele șapte luni din 2025 indică o scădere suplimentară, iar dintre cele 20 de regiuni administrative ale Italiei, nicăieri fenomenul nu a fost mai accentuat decât în Abruzzo, deja slab populată, unde între ianuarie și iulie s-a înregistrat o scădere de 10,2% a numărului de nașteri față de aceeași perioadă din 2024.

Părinții sunt îngrijorați pentru viitorul Larei

Pagliara dei Marsi este minuscul, dar este emblematic pentru un peisaj național tot mai dominat de populații îmbătrânite și școli care se golesc, punând presiune pe finanțele publice și ridicând provocări economice și sociale descurajante pentru liderii locali, regionali și naționali.

„Pagliara dei Marsi suferă de o depopulare drastică, agravată de pierderea multor vârstnici, fără niciun schimb generațional”, a declarat primarul local, Giuseppina Perozzi.

Perozzi, care locuiește la câteva uși distanță de bebelușa Lara, a spus că le este recunoscătoare Cinziei Trabucco, de 42 de ani, și partenerului ei, Paolo Bussi, 56 de ani, pentru că au întemeiat o familie și speră ca exemplul lor să îi inspire și pe alții.

Situația lor este neobișnuită. Trabucco, profesoară de muzică, s-a născut în Frascati, lângă Roma, și a lucrat ani de zile în capitala Italiei înainte de a decide să se mute în satul în care s-a născut bunicul ei, deoarece și-a dorit întotdeauna să crească o familie departe de haosul orașului. L-a cunoscut pe Bussi, muncitor în construcții din zonă, în urmă cu câțiva ani.

Cuplul a beneficiat de un „bonus pentru bebeluși” de 1.000 de euro după nașterea Larei, o plată unică pentru fiecare copil născut sau adoptat începând din ianuarie 2025, introdusă de guvernul de extremă dreapta al Giorgiei Meloni ca parte a promisiunii de a combate ceea ce premierul a numit „iarna demografică” a Italiei. De asemenea, primesc o alocație pentru copil de aproximativ 370 de euro pe lună.

Însă principala lor dificultate este să împace îngrijirea copilului cu munca. Sistemul de sprijin pentru îngrijirea copiilor din Italia este cronic insuficient, iar administrația Meloni, deși descrie criza natalității drept o luptă pentru supraviețuirea națională, nu și-a respectat până acum promisiunea de a crește numărul creșelor. Multe femei care rămân însărcinate sunt nevoite să părăsească piața muncii și ulterior se confruntă cu dificultăți în a reveni.

Cuplul este îngrijorat și de viitorul școlar al Larei. Ultima dată când Pagliara dei Marsi a avut un profesor – a cărui locuință servea și drept școală – a fost cu decenii în urmă. Există o grădiniță și o școală primară în Castellafiume, o localitate din apropiere, dar având în vedere închiderile de școli din întreaga Italie cauzate de scăderea natalității, rămâne de văzut dacă vor exista suficienți copii pentru a menține unitatea pe termen lung.

Trabucco a spus că stimulentele financiare nu sunt suficiente pentru a opri această tendință. „Întregul sistem trebuie revoluționat”, a adăugat ea. „Suntem o țară cu taxe ridicate, dar acest lucru nu se traduce într-o calitate bună a vieții sau în servicii sociale bune”.

Efectele nevăzute ale depupulării accelerate

La aproximativ o oră de mers cu mașina de Pagliara dei Marsi se află Sulmona, un oraș odinioară prosper, unde accelerarea depopulării în ultimul deceniu a dus la o luptă pentru salvarea secției de maternitate a spitalului Annunziata de la închidere.

Secția, care deservește orașul și localitățile din apropiere, a asistat la 120 de nașteri în 2024, mult sub pragul de 500 necesar pentru ca maternitatea să își păstreze finanțarea. Dacă s-ar închide, femeile însărcinate ar trebui să călătorească până la L’Aquila, capitala regională, aflată la aproximativ o oră distanță, ceea ce ar putea reprezenta un risc în situații de urgență.

„Regiunea este vastă și, mai ales iarna, condițiile de deplasare pot fi periculoase”, a spus Gianluca Di Luigi, ginecolog la spital, care și-a amintit de o femeie aflată în travaliu ce a rămas blocată într-o furtună de zăpadă timp de opt ore. „Când am reușit să o aducem la spital, a fost necesară o cezariană de urgență. Era primul ei copil și experiența a traumatizat-o”.

Cei care luptă pentru menținerea deschisă a secției susțin că pragul de 500 de nașteri pe an, stabilit în 2010, nu mai este realist. „Nu am atins niciodată aici cifra magică de 500”, a spus Berta Gambina, moașă care lucrează în secție de 39 de ani. „Chiar și în cele mai bune perioade, aveam o medie de aproximativ 380 de nașteri pe an. Dar voi face tot ce pot pentru a o menține deschisă – cea mai mare teamă a mea este să abandonăm femeile însărcinate”.

Ornella La Civita, consilier municipal din partea Partidului Democrat de centru-stânga, a declarat că stimulentele financiare pentru încurajarea nașterilor sunt binevenite. „Dar cum poți oferi bani femeilor ca să aibă copii, fără să le garantezi un loc sigur și securizat unde să nască?”

Un subiect adesea trecut cu vederea în dezbaterea privind natalitatea din Italia este conservarea fertilității, a spus Di Luigi, prin metode precum congelarea ovulelor. „Gândirea ideologică a fost întotdeauna un obstacol în Italia”, a adăugat el. „Dar dacă vrem nou-născuți, avem nevoie și de deschidere – da, să oferim tinerilor locuri de muncă decente, dar să începem și să îi educăm despre păstrarea fertilității”.