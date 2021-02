Ce trebuie să mănânce copiii la şcoală, pentru o imunitate de fier. Sfaturi de la nutriţionistul Lygia Alexandrescu

Se redeschid scolile si avem datoria sa le asiguram copiilor nostri toate conditiile care ii mentin in cea mai buna forma si stare de sanatate.

Hranirea diversa si cat mai integrala, hidratarea completa, ore corecte de odihna activa si somn, miscarea in aer liber si abordarea pozitiva a tuturor situatiilor in care ei sunt implicati sunt cativa factori de urmarit si respectat, a spus nutritionistul Lygia Alexandrescu, marti, la Antena 3.

O alimentatie buna ajuta imunitatea, dupa luni fara soare, fara sport si cu stres emotional

O alimentatie adecvata poate stimula sistemul imun, mai ales in aceasta perioada de final de iarna, dupa saptamani multe fara soare si suficienta miscare in aer liber si mult stres emotional.

Este important de asigurat consumul unor substante hranitoare cu actiune foarte specifica la nivel imunitar, mai spune nutritionistul:

1. Vitamina C - Manifestarile carentiale se produc deseori, fiind vorba nu de tulburarea majora, scorbutul, ci de numeroase alte manifestari: astenie, hipotensiune, tulburari metabolice generale, tulburari vasculare, ale capilarelor si oaselor, scaderea imunitatii organismului.

Care sunt cele mai bune surse de vitamina C

Cele mai bune surse de acid ascorbic sau vitamina C sunt: agrisele, macesele, coacazele, capsunele, citricele, ardeiul rosu si verde, varza, si spanacul. In perioada de crestere se recomanda 150 mg / zi.

2. Carotenele - manifestarile carentiale apar atat la nivelul ochilor, cat si la nivelul epiteliului (pielii) si al mucoaselor si este cauzat de aportul alimentar insuficient. O dieta bogata in alimente care contin vitamina A si beta caroten (lapte, branza, galbenus, ficat, peste, spanac, rosii, morcovi, dovleac) poate trata o astfel de carenta.

Necesarul zilnic de vitamina A (retinolul) variaza intre 1,3 si 1,5 mg/ zi la copilul fara nevoi speciale.

3. Vitamina E - regimul alimentar in aceasta perioada trebuie sa contina: paine din tarate de grau si de secara, grau fiert, grau incoltit, telina, spanac, morcovi, patrunjel si nu in ultimul rand, peste gras gatit dietetic.

Lygia Alexandrescu: Mancati peste gras gatit dietetic

Nevoia zilnica de vitamina E variaza cu compozitia ratiei alimentare, fiind mai mare cand se consuma acizi grasi nesaturati.

4. Acizii grasi omega 3 - mecanismul de actiune al acizilor grasi omega-3 se manifesta in primul rand la nivel celular. Este bine stiut faptul ca membrana celulara este alcatuita din acizi grasi si ea este cea care permite nutrientilor sa hraneasca celula si deseurilor celulare sa se elimine. In momentul in care membrana celulara este alterata, procesul fiziologic de comunicare dintre celule este intrerupt si astfel apar formatiunile celulare maligne.

Atunci cand membrana celulara contine acizi grasi omega-3, acestia o protejeaza de atacul radicalilor liberi si, deci, de aparitia celulelor canceroase. Asadar rolul de protector celular al acizilor grasi omega-3 este esential. Sursele alimentare de acizi grasi omega-3 sunt multiple si la indemana: semintele de in, somonul, codul, tonul, nucile, migdalele, avocado.

De ce este bun zincul

5. Probioticele - sunt culturi vii de bacterii care traiesc in tractul nostru digestiv in deplina armonie cu restul organismului. Alimentele care contin probiotice sunt de obicei naturale, insa pot fi si fabricate prin procese bine controlate care sa mentina culturile de bacterii vii si dupa fabricare.

In primul rand kefirul, apoi iaurtul, branza proaspata de vaci, formulele pentru bebelusi sunt doar cateva exemple de alimente bogate in probiotice.

6. Zinc - acest microelement este extrem de important in cresterea productiei de globule albe, celule care lupta cu agentii patogeni.

O cantitate de 15 - 25 mg de zinc ingerata zilnic de copii poate reduce incidenta infectiilor respiratorii la care acestia sunt susceptibili. Pentru copii, sursele cele mai practice de zinc sunt: carnea (in special de curcan), pestele, cerealele imbogatite cu zinc, mazarea etc.