Joi o sa fie un pic de glamour la Antena3.ro LIVE. O sa vorbim despre cum e sa traiesti la Hollywood, despre povesti de succes si despre schimbari de cariera.

Despre cum fiecare dintre noi va putea sa invete tehnici de actorie de la profesoara cu care au invatat Brad Pitt, Charlize Teron si Halle Berry.

Si nu e vorba doar despre actorie, ci si despre vorbitul in public. Alin Calbau a vorbit despre cum sa nu ne balbaim, care e secretul care te salveaza atunci cand ai un blocaj.

''Înainte eram un tip introvertit. Imi era frica si de parintii mei. Mi s-a întâmplat de multe ori sa vorbesc in public si sa nu pot. Ma blocam, ma inroseam. Am avut curajul sa particip la un curs. Mama mea m-a indrumat si mi-a spus sa fac ceva. Ma vedea ca sunt foarte rusinos. Incepusem o cariera in diplomatie si nu era exact ce imi placea.

Am facut cursuri trei luni, aici, in Bucuresti. Nu mai fusesem niciodata in America. Intr-o saptamana s-a intamplat totul si am plecat.

Trebuie sa te cunosti foarte bine, sa stii ce iti doresti sa faci. Trebuie si foarte multa munca.

E o munca si o lupta cu tine, sa iti alungi gandurile din minte si sa fii natural, sa spui ce ai in minte. Nu se intampla nimic. Esti om ca si ceilalti. Ne este frica sa nu ne facem de ras, sa nu fim judecati.

Foarte multi se cred autosuficienti si spun ca nu au nevoie de dezvoltare personala. Noi ca fiinte umane suntem intr-o continua cunoastere de sine. Este important sa faci astfel de cursuri pentru ca te cunosti tu pe tine.

Am invatat ca pot mult mai mult. Am scapat de multe inhibitii. Mi-am dat seama ca nu trebuie sa iti fie rusine.

Multi dintre actorii de la Hollywood au fost la cursurile Ivanei Chubbuck. Te invata sa iti folosesti toate nesigurantele, traumele, problemele. Multi cad intr-o depresie crunta. Ea te ajuta mai mult ca un psiholog. Ea lucreaza cu tine. Ivana este o inspiratie si lucreaza cu ce ai tu. Cu traumele pe care le ai. Trebuie sa ne autodepasim si sa reusim in tot ceea ce facem.

Trebuie sa ne antrenam mereu ca sa facem performanta. Vorbim de orice domeniu.

Aceasta rusine, temere de penibil trebuie antrenata. Cursurile te ajuta sa scapi de inhibitii. Am un prieten care are multe anxietati si are curaj sa participe la tot felul de conferinte. A capatat multa incredere in el. Tine doar de tine, de gandirea ta pozitiva.

Cursurile dureaza 14 saptamani. Participarea va fi o data pe saptamana, de la 18 la 22. David va lucra cu fiecare, pe baza unei carti, cu 12 capitole.

Trebuie sa iti gasesti motivatia si curajul de a pune capat problemelor. Metoda consta in ''depaseste-ti problemele si depaseste-le''. Nu trebuie sa ne lasam doborati si sa intram in depresie.

Teama si rusinea de a vorbi in public o poti depasi cu acest curs. Vei cunoaste multi oameni si in fata lor vei putea sa iti infrangi teama.

Este o munca cu tine insuti, trebuie sa ne gandim de unde vine rusinea. Mi s-a intamplat la un eveniment sa uit ce urma sa spun si atunci am inceput sa spun o gluma.

Daca stii ce trebuie sa transmiti în public, nu trebuie sa scrii un discurs înainte de a vorbi. Fiecare aplica ceea ce i se potriveste mai bine. Trebuie sa fii sigur pe tine'', a spus Alin Calbau.

