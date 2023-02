Cele trei elemente importante de care ai nevoie pentru o viață sănătoasă

Tot mai multe persoane își doresc să își schimbe stilul alimentar înainte de a se confrunta cu probleme majore de sănătate. Însă foarte mulți sunt și cei care renunță destul de repede la acest gând. Iată câteva idei simple ce îți vor face acest proces mai simplu.

Indiferent de vârstă, oamenii încep să resimtă diferite probleme de sănătate. De la simpla oboseală, până la durerile de coloană, toate sunt simptome resimțite de către copii și adulți deopotrivă. Îngrijorător este numărul tot mai mare al copiilor ce se prezintă la medic cu probleme ale coloanei, cauzate de kilogramele în plus sau doar de către stilul de viață necorespunzător.

Deoarece ne petrecem majoritatea timpului pe scaun la birou sau în trafic, afecțiunile coloanei au devenit o obișnuință pentru mulți dintre noi. Dacă nu sunt tratate la timp, durerile ocazionale din zona lombară sau din cea cervicală se pot acutiza și transforma într-un diagnostic ce poate necesita chiar și o intervenție chirurgicală.

Numărul kilogramelor în plus este un alt factor declanșator al dorinței de a face o schimbare. Prezența acestora este cauzată, de asemenea, de către stilul de viață necorespunzător.

Dacă faci parte dintre persoanele care își doresc să își schimbe stilul de viață, iată câteva idei simple de urmat:

Alimentația sănătoasă

Cheia unei diete sănătoase este să mănânci cantitatea potrivită de calorii pentru cât de activ ești, astfel încât să echilibrezi energia pe care o consumi cu energia pe care o folosești.

Atunci când mănânci mai mult decât este nevoie, energia pe care nu o folosești este stocată sub formă de grăsime și astfel vei acumula kilograme în plus. În schimb, dacă mănânci mai puțin decât organismul tău are nevoie, vei observa o scădere în greutate.

Bineînțeles, o dietă modestă în calorii nu este suficientă pentru a avea un stil de viață sănătos. Dacă iubești carnea, evit-o pe cea de porc și consumă carne de vita frageda , de pește sau de curcan. Asigură-te că ai în farfurie o cantitate mai mare de legume decât proteine sau carbohidrați, iar organismul tău va avea mai multă energie.

Efortul fizic

Nu toată lumea iubește sportul și, din diverse motive, nu toată lumea își face abonament la sala de sport. Totuși, acestea nu sunt motive să nu incluzi efortul fizic în viața ta. Dacă nu ești fanul orelor de aerobic sau al celor petrecute în sala de forță, poți face mai mult efort fără acestea.

Este suficient să renunți parțial sau total la mașina proprie sau la mijloacele de transport în comun pentru drum spre muncă. Încearcă să mergi către sau dinspre muncă pe jos, într-un ritm alert, și astfel vei observa o diferență în doar câteva săptămâni. Nu este vorba neapărat de o scădere în greutate, ci de o dezmorțire a articulațiilor și despre o schimbare în bine a stării de spirit.

Odihna

Somnul este deseori asociat, pe nedrept, persoanelor leneșe. Însă, de fapt, odihna corespunzătoare este unul din elementele importante ale unui stil de viață sănătos. Oricât de sănătos ai mânca și oricât de mult sport ai face, dacă nu respecți un program de somn riguros, organismul tău nu va putea avea suficientă energie.

Pe lângă numărul de ore de somn necesare, pentru ca creierul să se poată deconecta, este nevoie să respecți intervalul orar de somn corect. Conform specialiștilor, se pare că între orele 22:00 și 24:00 organismul nostru se odihnește cu adevărat. Culcă-te devreme, aceasta este cea mai sigură cale de a te asigura că a doua zi vei fi fresh.

Un stil de viață sănătos poate fi adoptat indiferent de vârstă. Important este să înțelegi că ai nevoie de o schimbare pentru a te putea bucura de o calitate crescută a vieții.