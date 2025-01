Cum arată iahtul de lux pe care Max Verstappen l-a cumpărat cu 12 milioane de euro

Max Verstappen şi-a achiziţionat un iaht de lux, lung de 33 de metri, cu cinci dormitoare separate, în timp ce cinci membri ai echipajului pot fi găzduiţi în trei cabine. Este vorba despre un iaht de nouă generație pe care pilotul îl rezervase în urmă cu doi ani, care a fost livrat la Viareggio şi se numeşte "Unleash the Lyon" , adică "Dezlănțuie leul", numele brandului care îl susține în toate activitățile sale, sportive și nu numai.

F1 NEWS: MAX VERSTAPPEN TAKES DELIVERY OF HUGE SUPER-YACHT https://t.co/IhFXsBJ7jE Four-time F1 World Driving Champion Max Verstappen is the proud owner of a brand new super-yacht.