Este sigur să vizitezi Sicilia în timp ce Etna erupe? Ce faci dacă ai un concediu programat acolo

Muntele Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, a erupt luni dimineață pe insula Sicilia. Imagini dramatice și videoclipuri de pe rețelele sociale au surprins turiști fugind de pe versantul muntelui, în timp ce un nor dens de cenușă se forma deasupra lor. În acest context, au apărut întrebările cât de sigur e să vizitzi Sicilia în timp ce Etna erupe și ce faci dacă ai rezervat un zbor pe aeroportul Catania, iar acesta este închis, scrie Euronews.

Este în continuare sigur să călătorești în Sicilia, chiar și atunci când Muntele Etna este activ, iar atoritățile locale și locuitorii sunt obișnuiți cu aceste erupții. În ultimii cinci ani, Etna a erupt de mai multe ori pe an, fără a afecta semnificativ turismul în zonă. Deși lavă fierbinte nu a ajuns în orașele din proximitate de la începutul secolului al XIX-lea, cenușa vulcanică neagră acoperă periodic orașul Catania și comunitățile înconjurătoare. Aceasta poate fi doar o inconveniență pentru locuitori și o atracție pentru turiștii care doresc să urce pe vulcan, însă autoritățile recomandă menținerea unei distanțe de siguranță față de cratere.

Tourists and guides run for their lives when Mount Etna suddenly erupts pic.twitter.com/HKhTiUCuUe