Exclusiv! Amalia Năstase mărturiseşte cum a reuşit să slăbească 35 de kilograme. Totul despre dieta care i-a schimbat viaţa

''Am început această dietă având 35 de kilograme de slăbit şi nu mai credeam că reuşesc. M-am întâlnit cu doctorul Stan şi mi-a spus. Ai două posibilităţi: îţi tai stomacul sau îl chem pe prietenul meu Giuseppe Castaldo din Italia care are o dietă foarte bună. I-am zis că eu stomacul nu mi-l tai niciodată, orice s-ar întâmpla. Rămân grasă, dar stomacul nu mi-l tai. A spus că este o dietă destul de grea şi trebuie să schimb multe lucruri.

Am spus că decât să îmi tai stomacul, mai bine încep dieta. Când a venit doctorul, mi-a spus că o dietă nu reuşeşte fără suplimente şi dacă nu luăm acele suplimente, dieta va ţine o lună-două, dar după aceea intri înapoi, pentru că ai pierdut foarte multe vitamine şi ce are nevoie organismul şi intri înapoi în mâncare şi s-a terminat dieta. Eu aşa ţinusem diete, slăbeam 10-12 kilograme şi începeam şi le puneam la loc.

Am început dieta pe la mijlocul lui februarie şi acum nu îmi e poftă de niciun fel de dulce, de paste, de pâine, pentru că mai iau în continuare unele din suplimente. Am slăbit 32 de kilograme, mai am câteva.

Sunt foarte fericită şi recomand tuturor, nu să se uite la ce mănânc eu, ci să vină la un doctor, nu neapărat la doctorul Castaldo şi să ia şi suplimente când ţin o cură de slăbire, că doar aşa pot reuşi!

(...) Nu îmi amintesc să fi suferit de foame în această dietă. La început, mai vedeam lumea care mânca dulciuri, însă insulina mea mă trimitea să mai fi mâncat. Îmi aduc aminte să mă fi abţinut, dar nu să îmi fi fost foame. La început îmi era poftă, acum nu mai îmi e. La prânz, mâncam peşte sau carne, salată sau legume, 200 de grame de legume şi 150 de grame de carne. Mă săturam la masă şi uneori nu puteam să mânânc toată cantitatea când se micşorase stomacul'', a spus fosta soţie a lui Ilie Năstase.