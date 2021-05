Ion Țiriac, criticat de un vechi colaborator: "A uitat de unde a plecat. Gândește că poate să facă orice, indiferent de lege"

Stabilit la Munchen, Rusu a avut și relații de colaborare cu Țiriac, dar l-a și intervieviat în nenumărate ocazii, potrivit ziare.com.

"Problema lui Țiriac este că nu poate de acolo de sus, să vadă cum e jos. El a făcut un salt formidabil și a uitat de unde a plecat. El povestește că a venit din sărăcie, dar acum trăiește în altă sfera și așa gândește.

El gândește că poate să facă orice indiferent de lege.

Nu e nimic Subiectiv. Pentru mine, a fost un model sportiv și uman, nu întâmplător am fost șef de preaă la Open România (1996-2001). Totdeauna am lucrat prea bine împreună. Nu-ți mai spun câte interviuri am făcut la Radio Europa Liberă.

Am fost mereu un fan Țiriac, dar trebuie să echilibrăm balanță și n-avem voie să trecem sub preș pe cele rele. Nu trebuie să ne lăsăm orbiți, e o mare personalitate, dar sunt declarațiile lui și comportările lui care nu-i fac cinste", a declarat Rusu pentru Sport Total FM.

