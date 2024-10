Imagini virale cu un băieţel care îşi ia pisicile cu el în timpul unui cutremur

Băiețelul curajos a fost numit „micul erou fără pantofi", după ce a dat lumii o lecţie importantă de umanitate. Sursa foto: Captura video Instagram

În mijlocul panicii provocate de un cutremur, majoritatea oamenilor își lasă în urmă obiectele de preț sau chiar animalele, concentrându-se doar pe propria lor siguranță. Însă un băiețel curajos a sfidat aceste instincte naturale, alegând să-și salveze cele mai dragi suflete: cele două pisici ale sale. Gestul său a impresionat milioane de oameni din întreaga lume, iar clipul emoționant a devenit viral pe rețelele de sociale.

Imaginile cu micul erou au fost filmate chiar de mama sa, în timpul unui cutremur.

Când a simțit pericolul, băiețelul aleargă grăbit în interiorul casei, deja ținând în braţe o pisică, în timp ce se îndreaptă rapid să o ia şi pe cealaltă.

Când mama lui îl întreabă ce face, el răspunde că este cutremur și că încearcă să ducă pisicile la siguranță.

La un moment dat, chiar îi cere mamei să țină una dintre pisici. Deși este îmbrăcat sumar şi fără încălțări, concentrarea băiețelului rămâne exclusiv asupra pisicilor, demonstrând cât de mult înseamnă ele pentru el.

Gestul său şi empatia de care a dat dovadă faţă de prietenii să necuvântători, care erau şi ei foarte speriați în acele momente, au rezonat profund cu privitorii.

Videoclipul cu eforturile sale de salvare a pisicilor a adunat aproape 3 milioane de vizualizări pe Instagram, băiețelul fiind numit „micul erou fără pantofi", care a dat lumii o lecție importantă de umanitate.

„Priorități! Fără pantaloni, fără încălțări, dar PISICI",

„Binecuvântat fie el! Face ceea ce trebuie",

„Are gândire critică, l-ați crescut cum trebuie",

„Are o inimă bună... Pisicile primele, pantalonii și pantofii pot aștepta", sunt câteva din reacțiile de pe Instagram.

Cum să-ți protejezi animalele de companie în timpul unui cutremur

Organizații precum American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) și Crucea Roşie recomandă să te pregătești în avans pentru situații de urgență care implică și animalele de companie. Pregătirea și calmul tău pot face o mare diferență în protecția lor în timpul unui cutremur.