Povestea care a impresionat Turcia. Imagini virale cu o cățelușă care și-a dus puiul înghețat la o clinică veterinară ca să îl salveze

O căţeluşă şi-a adus singură puiul, inconştient şi îngheţat, la o clinică veterinară, pentru a-i salva viaţa. FOTO Colaj capturi video Instagram

O poveste înduioșătoare vine din Turcia, unde o căţeluşă şi-a adus singură puiul, inconştient şi îngheţat, la o clinică veterinară, pentru a-i salva viaţa. Impresionaţi de gestul cățelușei, pe care au botezat-o afectuos "Mama", medicii i-au administrat puiului o injecție cu adrenalină, apoi l-au încălzit folosind un uscător de păr. În tot acest timp, căţeluşa a rămas în zonă și a urmărit tot ce întâmpla. Specialiştii au descris acțiunile ei ca fiind extraordinare.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la clinică au ajuns virale. În video se vede cum într-o zi rece și ploioasă din Istanbul, când o cățelușă și-a dus puiul la clinica veterinară Beylikduzu Alfa.

Un tehnician veterinar, care inițial a crezut că cățelul era mort, s-a grăbit să aducă animalul înăuntru. Ulterior, medicul veterinar Baturalp Dogan a sosit și a detectat o bătaie slabă a inimii. „Cățelul era rece ca gheața”, a spus Dogan.

"Când l-am verificat cu un ac, am observat o bătaie foarte lentă a inimii. De aceea am spus „Este o speranță, poate că va trăi" și am început lupta."

Medicul i-a administrat micului cățeluș o injecție de adrenalină și l-a încălzit cu un uscător de păr.

Dogan a descris acțiunile mamei ca fiind extraordinare.