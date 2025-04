Lupii străvechi înviați în laborator sunt contestați. ”E ca și cum ai pune ADN intact într-un cuptor la 500 de grade, peste noapte”

Compania americană Colossal Biosciences susține că a înviat în laborator lupii dispăruți acum 10.000 de ani. FOTO: Facebook Colossal Biosciences

În timp ce compania americană Colossal Biosciences susține că a înviat în laborator lupii dispăruți acum 10.000 de ani, sunt experți care avertizează că, în realitate, este vorba despre un hibrid de lup cenușiu modificat genetic, scrie BBC.

Un lup alb ca zăpada, inspirat din legende și readus la viață prin inginerie genetică, face valuri în lumea științei și a apărut pe coperta revistei Time.. Specia, care a inspirat celebrele animale fictive din serialul „Game of Thrones”, a existat cu adevărat și cutreiera continentele americane în urmă cu peste 10.000 de ani, în perioada ultimei ere glaciare.

Compania Colossal Biosciences, care se află în spatele acestei inițiative spectaculoase, a anunțat că a reușit să creeze trei pui de „lupi preistorici” printr-o combinație de inginerie genetică avansată și ADN antic. Însă, în timp ce realizarea tehnologică este impresionantă, sunt experți independenți care avertizează că animalele nu sunt, de fapt, lupi preistorici autentici.

Zoologul Philip Seddon, de la Universitatea Otago din Noua Zeelandă, a explicat: „Sunt lupi cenușii modificați genetic.”

Cu toate acestea, Colossal susține că lupul preistoric este „primul animal readus la viață”. Compania își promovează activ eforturile de a folosi tehnologii genetice similare pentru a readuce la viață și alte specii dispărute, cum ar fi mamutul lânos și tigrul tasmanian.

Experții atrag însă atenția asupra diferențelor biologice semnificative dintre animalul de pe coperta revistei Time și lupii preistorici reali care vânau în timpul erei glaciare.

Paleogeneticianul dr. Nic Rawlence, tot de la Universitatea Otago, a explicat că nu a fost clonat un lup preistoric. ADN-ul antic extras din fosilele de lup preistoric este mult prea degradat pentru a fi copiat sau clonat.

„ADN-ul antic e ca și cum ai pune ADN intact într-un cuptor la 500 de grade peste noapte,” a spus dr. Rawlence pentru BBC News. „Rezultatul sunt fragmente – așchii și praf. Poți reconstrui, dar nu este suficient de bun pentru a face mai mult.”

În schimb, echipa de de-extincție a folosit tehnologia biologiei sintetice pentru a edita materialul genetic al unui animal viu. În acest caz, au fost inserate secvențe specifice în ADN-ul unui lup cenușiu, specie care are codul genetic intact.

„Ce a produs Colossal este un lup cenușiu cu trăsături de lup preistoric, cum ar fi craniul mai mare și blana albă,” a precizat dr. Rawlence. „Este un hibrid.”

Dr. Beth Shapiro, biolog în cadrul Colossal Biosciences, a declarat că realizarea este totuși o formă de de-extincție, definită ca recrearea unui animal cu trăsături similare.

„Lupul cenușiu este cea mai apropiată rudă vie a lupului preistoric – genetic sunt foarte asemănători – așa că am vizat secvențe de ADN responsabile pentru trăsături specifice și am editat celule de lup cenușiu… apoi am clonat acele celule și am creat lupii noștri preistorici.”

Totuși, potrivit dr. Rawlence, lupul alb preistoric s-a separat de lupul cenușiu cu aproximativ 2,5 până la 6 milioane de ani în urmă.

„Este dintr-un gen complet diferit față de lupii cenușii,” a explicat el. „Colossal a comparat genomurile celor două specii și a identificat 20 de modificări în 14 gene care ar genera trăsături de lup preistoric.”

Embrioni modificați au fost implantați în mame surogat din rasa câine domestic, iar potrivit revistei Time, toți cei trei pui – numiți Romulus, Remus și Khaleesi – s-au născut prin operație programată pentru a evita complicațiile.

Compania Colossal, evaluată la 10 miliarde de dolari în ianuarie, crește puii într-o unitate privată de 2.000 de acri, situată într-o locație nedezvăluită din nordul SUA.

Cei trei pui seamănă cu imaginea populară a lupului preistoric, iar povestea a atras atenția la nivel mondial. Dar, avertizează specialiștii, distincția științifică rămâne importantă.

„Pentru că extincția este încă un proces ireversibil,” a spus dr. Rawlence. „Dacă nu mai există extincție, cum mai învățăm din greșelile noastre?”

„Oare mesajul pe care îl transmitem acum este că putem distruge mediul și permite dispariția speciilor, pentru că le putem aduce înapoi?”