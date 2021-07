Marian Vanghelie, chemat la Parchet, după acuzațiile de violență domestică. Oana Mizil: "Am vrut să-l sperii un pic pe soțul meu"

În ordinul de restrictie, citit in direct de Marian Vanghelie la Antena 3, scrie ca i-a dat pumni in cap Oanei Mizil. Partenera sa de viata s-a razgandit si a spus, in schimb, ca totul a fost o simplă ceartă.

Marian Vanghelie a fost citat miercuri la Parchetul Buftea pentru explicatii si renuntarea la ordinul de restrictie. A3 a prezentat ordinul in exclusivitate. Vanghelie spune ca a fost o simpla cearta si ca nu si a lovit concubina cu pumnii in cap, asa cum scrie in acel ordin.

Sotia fostului edil al sectorului 5 a decis să renunţe la ordinul de restricţie în care scrie clar că a fost lovită. Oana a explicat că n-a fost bătuta, ci doar smucită, iar prin acel ordin de restricţie a vrut, de fapt, doar să-şi sperie soţul

"Am avut o mică altercație cu soțul meu. Eu voiam să plec la mare mai devreme, el nu putea să plece, tot din cauza proceselor, la mare, și pur și simplu ne-am certat. Situația a fost tensionată și s-a ajuns, vineri seară, dintr-o mică prostie, să ne certăm un pic mai aprig.

Nu am nimic, nicio vânătaie, nimic. Va spun sincer că, prin acest ordin de restricție, pe care l-am solicitat, am vrut să-l sperii un pic pe soțul meu."

Oana Mizil renunță la ordinul de restricție pe numele lui Vanghelie: ”Nu m-a lovit. M-a îmbrâncit”

Oana Mizil a decis să renunţe la ordinul de restricţie împotriva lui Marian Vanghelie. Aceasta a declarat în exclusivitate la ”News Hour with CNN” că Vanghelie nu a lovit-o.

”Nu, nu m-a lovit. A fost o mare exagerare din partea presei. De două zile stau și mă uit și mă minunez. Pe fondul de stres al soțului și pe fondul meu de stres, pentru că de 5 ani suntem practic hărțuiți de DNA și nu numai, pur și simplu am ajuns la un moment de oboseală, de saturație, de nervozitate.

În orice familie există momente de tensiune, momente frumoase, momente grele și ușoare, iar vineri seara am avut o mică altercație cu soțul meu. Eu voiam să plec la mare mai devreme, el nu putea să plece din cauza proceselor și pur și simplu ne-am supărat și ne-am certat.

De ce a ajuns la spital Oana Mizil după cearta cu Marian Vanghelie

În ziua în care soțul meu a ajuns condamnat pe nedrept și a primit această condamnare de 11 ani și 8 luni, o condamnare incredibil de mare, din ziua aceea eu am probleme cu cortizolul și am tensiune fluctuantă.

Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat...”, a declarat Oana Mizil la ”News Hour with CNN” de la Antena 3.

”Am avut atac de panică”

Aceasta a comentat și ordinul de restricție împotriva lui Marian Vanghelie, în care scria că acesta ar fi lovit-o cu putere, negând acest lucru și spunând că el nu a lovit-o.

”Nu, nu. Deci nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare.

Acum 5 ani de zile, soțul meu era în arest la domiciliu și într-o dimineață DNA-ul a venit să îl ridice fără mandat, fără nimic. Seara, am fost dusă de urgență tot la Spitalul Elias. Trei săptămâni am stat cu branulă în braț și peste tot și mi se punea cortizol pentru că altfel nu puteam să fac față acelei boli. Deci tot pe bază de stres. La fel și acum”, a mai declarat Oana Mizil.

Marian Vanghelie, reacţie în scandalul cu Oana Mizil: "Fiecare se ceartă în felul lor. Eu am talentul meu. Soţia mea are o problemă mare cu tensiunea mică"

Marian Vanghelie a precizat marţi într-o intervenţie la Antena 3 că tot scandalul a fost, de fapt, o ceartă şi neagă orice acuzaţie că ar fi bătut-o pe concubina sa, Oana Mizil.

Marian Vanghelie a negat într-o intervenţie la Antena 3 că şi-ar fi agresat fizic concubina, chiar dacă surse din interiorul surselor judiciare au dezvăluit detalii care arată că Oana Mizil ar fi ajuns singură la spital cu multiple echimoze (vânătăi), bătută măr.

Întrebat de ce nu a mers cu Oana Mizil la spital şi ce de a fost chemată Poliţia, Marian Vanghelie a declarat că s-au certat, iar el a sunat la ambulanţă.

„Eu am chemat salvarea. Au plecat șoferii mei, s-a dus şi fratele meu şi ne-am ocupat acolo de probleme. Nu există nicio bătaie. În toate familiile, lumea se mai ceartă. Oana a avut un puseu de tensiune. Când a venit salvarea m-a întrebat ce s-a întâmplat şi am zis că ne-am certat. Ce era să spun că am mâncat mâncare stricată", a spus Vanghelie.

„Soţia mea are o problemă mare cu tensiunea mică”

„Soţia mea are o problemă cu tensiunea mică şi nu mint cu nimica. Putem să vă punem documentele la dispoziție. În momentul în care ne-am certat a făcut o spaimă şi i s-au încleștat degetele de la mână şi a început să se sperie. În momentul în care cineva se ceartă pe baza certificatul medico-legal spitalul a chemat Poliţia.

Soţia mea nu a vrut să depună plângere penală şi atunci i-au zis că au decât o formulă să facem ordin de protecţie pe câteva zile şi au întrebat-o dacă are unde să se ducă şi ea a zis da", a spus Marian Vanghelie.

Întrebat ce scrie în ordinul de protecţie, Vanghelie a recunoscut că în ordin se precizează că "a lovit-o cu pumnii în zona capului pe concubina sa".

Întrebat, de asemenea, dacă mâine se va duce la Parchet pentru a fi audiat în acest dosar de violența domestică, Vanghelie a spus că nu.

„Se duc avocații noștri care ne reprezintă. Nu vrem să facem parte dintr-un circ mediatic. Plecăm la mare, amândoi", a spus Marian Vanghelie.

