Adrian Streinu-Cercel: ”Până în jurul vârstei de 50 de ani circa 80% din femei trec prin infecția cu HPV”

Adrian Streinu Cercel. Sursa foto: Hepta

Data de 4 martie marchează ziua internațională de conștientizare a infecției cu HPV. Este cea mai frecventă infecție virală cu transmitere sexuală și responsabilă pentru mai multe tipuri de cancer. La nivel global, în fiecare oră sunt depistate aproximativ 70 de cazuri noi de cancer determinate de acest virus, iar cel mai frecvent este cel de col uterin. Provoacă anual, în România, peste 1800 de decese. Specialiștii ne reamintesc faptul că avem o soluție eficientă și la îndemână pentru a preveni infectarea cu acest virus, și anume vaccinul anti-HPV.

Majoritatea oamenilor activi sexual se vor infecta cel puțin o dată cu HPV de-a lungul vieții. Infecțiile provocate de acest virus pot duce la mai multe tipuri de cancer.

”Dezvoltă cancer de col uterin, cancer de penis, cancer de limbă, cancer de buză. Problema este că în momentul în care apare primul contact sexual, după primul contact sexual, circa 60% din fetele respective dezvoltă o infecție cu HPV. Dacă acest contact sexual se întâmplă undeva în jurul vârstei de 16-17 ani, evident că în jurul vârstei de 20-25 de ani putem să asistăm la leziuni care sunt pre-canceroase”, explică medicul Adrian Streinu-Cercel.

Nu mai puțin de 1800 de femei mor anual în țara noastră din cauza cancerului de col uterin, 99% din cazuri fiind determinate de infecția cu HPV.

”Este bine de știut faptul că până în jurul vârstei de 50 de ani circa 80% din femei trec prin infecția cu HPV. Fie scapă de virus și nu se întâmplă absolut nimic, fie rămân purtătoare de virus și atunci au toate șansele să dezvolte un cancer de col uterin”, mai spune medicul.

Vestea bună este că avem o armă împotriva HPV-ului, iar aceasta este vaccinarea.

”Eu recomand evident tuturor băiețeilor și fetițelor. Această cale pe transmite sexuală nu este singura, ea este cea mai frecventă și uzitată, ca să pun ghilimele de vigoare, dar restul, prin mâna contaminată, se poată introduce la fel de bine virusul. Chiar dacă avem un test HPV pozitiv, vaccinul tot își face treaba. Pentru că există o serie de serotipuri și v-am spus, în actualul vaccin sunt nou serotipuri.

Există cupluri discordante. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unul dintre parteneri este pozitiv pentru HPV, cealaltă este negativ. Atunci vaccinăm persoana care este negativă. După această perioadă de șase luni de zile în care persoana respectivă a fost vaccinată și inclusiv cealaltă a fost și ea vaccinată, vor putea să renunțe la prezervativ, pentru că acest vaccin le va asigura o protecție suficientă, așa fel încât să nu ajungă să se infecteze.

În Australia, în momentul de față, s-a cam uitat de cancer de col uterin. În Australia s-au vaccinat în masă pe categorii de vârstă, și ușor-ușor s-a ajuns la scoaterea din circulație a HPV-ului.

Eu spun că toată lumea are voie să vorbească despre vaccin, dar în principiu, după ce pun mâna pe această carte, este o carte doar despre vaccinuri. Aici sunt o serie de date științifice de data asta, și nu vorbe în vânt. Eu am un singur sfat pentru populație și anume să creadă corpul medical, pentru că acest corp medical din România este foarte bine pregătit. Deci, fraților, credeți în, doctori, pentru că doctorii nu sunt veniți ca să vă facă rău ci ca să vă facă bine, în măsura în care, evident, pot s-o facă”, a concluzionat medicul la Antena 3 CNN.